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日圓持續漲　今年受「匯」日圓投資標的大公開

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▲日圓,日幣。（圖／記者許雅綿攝）
▲儘管最近市場避險情緒稍降溫，日圓拉回整理，但不少投資機構與法人2019年長線都看漲日圓。（示意圖／記者許雅綿攝）

記者劉姵呈／綜合報導

日圓自從去年底以來，在避險買盤推升下走強，今年一開始，日圓就一度飆升近4%觸及104.87日圓兌1美元，本周五（18日）則收在收109.26日圓兌1美元，若以日本央行（日銀）前理事門間一夫（Kazuo Momma）預言日圓可能升抵100日圓兌1美元計算，還有約9%升值空間。同時，日圓也是2019年許多外銀首選必買貨幣；日圓漲不停，看好的投資人，究竟如何參與呢？《東森新聞雲ETtoday》特別整理與日圓相關投資標的與操作建議，給投資人進場掌握投資契機。

有多家外銀最新發表的貨幣交易策略，都大力推薦今年一定要逢低買進日圓。除此之外，前日本銀行（央行）理事門間一夫在近期受訪表示，受到全球經濟成長放緩，加上美中貿易戰衝擊，預估未來幾個月美元兌日圓匯率可能升至100，挑戰波段高價。

元大投信期貨信託部指出，長時間來看，在預期日本央行政策變化不大、全球股市風險仍高、及強勢美元轉弱的情況下，今年日圓行情可期。以下為日圓看漲受「匯」相關投資標的：

標的1》日圓上漲受惠股：

日圓今年以來升值力道強勁，受惠日圓兌換1美元一度來到104.87日圓，法人看好日圓升值有轉單效應題材，像是被動元件、光電股、工具機及PCB等都有機會受「匯」。主要是因為匯率走勢有利產業發展，包括晶電（2448）、東貝（2499）、億光（2393）、友達（2409）、鑽全（1527）、光寶科（2301）、楠梓電（2316）、欣興（3037）、帛漢（3299）、奇力新（2456）等股。

法人分析，工具機技術大本營位於日本，如今日圓大幅升值，國內工具機廠報價、接單競爭力可望大增，營運嶄露曙光。像是多家PCB、被動元件廠都有日系競爭同業，可凸顯台廠的價格競爭優勢，有利客戶轉單需求；但要留意公司技術是否夠強，如果能與日系廠商匹敵又有價格優勢，才會跟著受惠。

標的2》日圓槓桿／反向ETF：

元大投信期貨信託部指出，在預期日本央行政策變化不大、全球股市風險仍高、及強勢美元轉弱的情況下，今年日圓行情可期。而相對換匯操作，日圓槓桿／反向ETF更直接參與日圓價差，而這樣的ETF擁有「每日重設」以及「複利效果」等特性，長時間持有的表現與指數的正2倍與負1倍報酬就會出現明顯的差異；操作上可以先逢低買進正向，再於反彈時了結或反手買進反向ETF，賺取另一波價差。

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