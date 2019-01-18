台股封關倒數！金豬年想抱股有3大建議



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

「要不要抱股過年？」農曆封關前如何操作手中持股，成了股民最近熱門的話題。法人指出，年關前內外資進場跡象明顯，加上今年年假有9天，而目前中美談判樂觀，台股技術面趨勢大多偏多，建議投資人可抱股過金豬年；但景氣降溫，因此紅包行情不能期待太大包。至於要怎麼抱股？那些股票可以抱？要注意哪些事？投資專家一次整理報給你知！

2019開年至今，台股已過了約半個月交易日，回首前半個月時間，外資在上市買超約17億元，上櫃市場買超更多約75億元，共買約92億元，相較去年12月上市加上櫃賣超716億元，目前外資進場跡象明顯。

去年聖誕節及新年假期時，許多法人紛紛預測外資過完假期後會陸續歸隊，外資上周在台股期、台股市場同步作多，買超台股245億元，期貨淨多單也拉高，已見到外資逐漸要歸隊的腳步。

而根據法人統計，過去十年有6成機率，台股在農曆年封關前10日有上漲機會；這樣就表示可以安心的抱股過年了嗎？法人提醒，儘管2019年先蹲後跳，但季線近期也是陸續受到挑戰，接下來的農曆長假有9天，若擔心中美談話起變化，投資專家建議，股民必須先檢視以下3條件，看自己是否適合抱股過年？

條件1》手中持股占可運用資金比率高或低：

每個人投資的風險承受度不同，以及短線或長線策略也不同，因此要想想看自己手中的持股，占可運用資金的比率是高或低；若是過高，發現年關可運用的資金變少，那可能就得重新衡量一下是否要降低手中持股。

條件2》是否使用融資買股：

很多人是用融資買股，而融資買股計算利息的期間，不是以「交易日」計息，而是「日曆日」，也就是週末假日利息照算。因此，如果你想用融資抱股過年，農曆年期間你就得多支付一筆利息費，但若因利息負擔大，融資買股的心理壓力也比較大，除非你有股票買進後立刻上漲的把握。

條件3》用什麼標準選股：

通常重量級權值股、高股息、本益比偏低等大型績優股都算是抱股過年首選，但今年波動度相對高，檢視手中持股汰弱留強。而根據以往統計，年前紡織、鋼鐵與電子等類股較會漲，年後電機、生技與電子等類股較會漲，且要當心題材鈍化的中小型股，或是滿手股票又有融資的投資人最好還是趁著年前出清，或是酌量持有至農曆年後也可能還有一包，不要太貪心。

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