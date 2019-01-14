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台積電不給力　台股終場跌51點險守9700點大關

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▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）
▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股四大指數上周五僅費半指數小幅收紅，而今 (14) 日台股受到台積電法說會前市場觀望影響，早盤權值股領跌，指數平盤下震盪，盤中回測9700點，儘管股王大立光由黑翻紅，二線光學族群也帶勁，但仍抵抗不了傳產與金融權值股空頭走勢，集中市場加權指數終場下跌51.18點，險守9708.22點，跌幅0.52%，成交量為新台幣714.9億元。

台股在大立光與將開法說會的台積電跌逾1%疲勢下，開盤下跌21.73點，以9737.67點開出。不過，在食品、橡膠、油電、電子等類股走揚下，跌幅稍微收斂，早盤指數呈現狹幅震盪。

上周股王大立光（3008）法說會後股價走揚，今天盤中後股價由黑翻紅，終場漲逾0.56%，而本周權值股王台積電（2330）即將接力召開法說，不過因為今日再傳遭外資券商砍價，終場跌0.91%，收218.5元。其餘權值股如台塑四寶、鴻海（2317）、鴻準（2354）、華碩（2357）均下跌1%；台泥（1101）、亞泥（1102）等都下跌2.2%、2.6%。

金融股今日也成為壓盤重心，新光金（2888）跌超過3.67%，國泰金（2882）、富邦金（2881）都跳空跌破所有短期均線，跌逾2.52%、2.07%，開發金（2883）也跌1.01%，只有兆豐金（2886）、台新金（2887）、上海商銀（5876）逆勢走揚，上漲0.19%、0.38%與2.16%。

PCB（印刷電路板）類股受淡季效應及消費性電子產品需求走弱的影響，去年12月營收普遍下滑；龍頭股臻鼎-KY（4958）震盪走低，下跌4.38%，報72.1元；嘉聯益（6153）跌3.14%，報24.65元；欣興（3037）小跌0.71%，報21.05元。

反觀光學股則趁量縮吸金，亞光（3019）漲約4.6%最強勁，揚明光（3504）、達能（3686）都上漲。

法人表示，距離農曆年封關只剩兩個星期，在台股漲多後，恐遭遇逢高獲利了結賣壓，若國際股市未見重大利空，預估本周台股指數區間將在9650點上下200點震盪。不過，目前為產業淡季，短線業績將持續偏弱，因此僅仍短線技術面偏多操作，若反彈後轉為震盪便應獲利出場。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,台積電,大立光

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