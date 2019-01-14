台積電法說前市場觀望　台股下跌21點狹幅震盪



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股上周跌多漲少，儘管台股封關前內外資強力回補，但大盤短線急彈幅度已大，同時指數來到仍為下走的季線附近，加上法說前呈現觀望氣氛，今（14）日台股在大立光與將開法說會的台積電跌逾1%疲勢下，開盤下跌21.73點，以9737.67點開出。不過，在食品、橡膠、油電、電子等類股走揚下，跌幅稍微收斂，指數狹幅震盪，目前最低來到9737.08點、最高為9748.69點。

台股上周五在權值股大立光、台積電兩大權值股推升下，集中市場指數開高走高，終場以9759.40 點作收，上漲38.71點，成交值放大為938億元，站上季線。

而上周五受到美國政府關門、能源股下跌消弭汽車股漲勢，美股小幅收低，道瓊指數下跌5.97 點，或0.02%，收23995.95 點。S&P500指數下跌0.38點，或0.01%，收2596.26點。那斯達克指數下跌14.59 點，或0.21%，收6971.48點。費城半導體指數上漲11.64 點，或0.97 %，收1,213.04點。

分析師認為，美國即將進入超級財報周、政府關門依舊無解，國際經濟變數眾多之下，留意美股漲多壓回修正的可能。台股本周可能以類股輪動方式向前，但是萬點前、甚至9900點的市場賣壓沈重，且下半周極可能遭遇年關前的結帳賣壓，投資人不得不謹慎以對，建議近日持續關注國際局勢與外資籌碼動向，並以上市櫃法說及CES展相關題材擇優因應。

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