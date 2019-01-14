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投資人快筆記！一張表看完台股本周大事

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▲▼台股本周大事。（資料來源／採訪整理；圖／記者劉姵呈製）
▲台股本周大事。（資料來源／採訪整理；圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易談判正向發展，加上美股上周也強彈，台股上周五在內資作帳、外資重砸上245億銀彈下，上周加權指數大漲376.89點且站上月線、季線關卡，漲幅4.02%；法人指出，今（14）日台股能否持續挑戰9,800點上反壓區，是否有機會點亮元月行情，本周投資人須聚焦這4件大事。

首先，本周首要關注15日動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科將召開法說會。南亞科2018年總營收年增54.27%至新台幣847.21億元，年增54.27%，創歷史新高紀錄。

緊接著，最重要的就是內外資高度關注17日台積電法說會，台積電上周公布2018年12月營收898.31億元為近五個月來新低，但第4季營收2,897.7億元，受惠於7奈米製程放量出貨，改寫歷史新高，2018年合併營收首破兆元、達1.03兆元。屆時法說會會說明本季台積電業績與全年營運展望，以及美中貿易戰、智慧手機需求下滑等看法，也將為科技產業首季景氣定調，預料台股也會隨之變化。

另一個焦點是新掛牌股蜜月行情，包含新上市的十銓、錸寶分別在14、17日掛牌，新上櫃的大詠城、易發各在15、18日掛牌，也是首波四連發新上市櫃公司。

第三，外資上周在台股期、台股市場同步作多，外資買超台股245億元，11日外資期貨淨多單拉高到4萬9,362口，較4日的2萬9,651口部位，增加1萬9,711口，激勵指數先攻克月線，11日再站回季線上，台指期將於本周16日將結算，外資新月份期貨轉倉方向，將牽動台股元月行情。

最後，美國企業本周進入財報周，根據路透報導，大多分析師已下修對上季獲利的期待，反而有機會出現驚喜，也可望為美股增添繼續上漲的一絲希望。

其中焦點大咖包括花旗集團14日率先公布財報，15日是摩根大通和富國銀行，美國銀行和高盛則在16日、摩根士丹利在17日。除銀行外，Netflix也將在17日盤後，率FAANG科技天王股之先繳出上季的成績單。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段雖為財報空窗期，不過，隨著重量級企業法說登場，以及部分正面消息相繼釋出，國際股市氣氛似有轉佳跡象，部分台股指標股提前大漲，部分跌深反彈股也出現跌深反彈走勢。

廖哲宏表示，利空測底不破，盤勢即具備反彈的可能，加上中美貿易戰傳出正面發展，台股從而反彈亦屬合理，維持上半年是台股築底的時間，而跌幅大的個股若不再有更大的利空，走勢上偏向反覆築底，指數亦然。

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