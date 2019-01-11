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20隻猴大玩雜技！71秒「走鋼索」影片狂吸百萬粉：特種部隊？

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國際中心／綜合報導

日本最近瘋傳一部超難得一見的影片！在大雪瀰漫的青森縣陸奧市中，出現一群野生猴子就像馬戲團一樣，竟在「高空走鋼索」，畫面震撼到連拍攝者都忍不住驚呼，「快看！真的是太不可思議了…」。

據日媒「NHK」報導，這段影片由Twitter 用戶@baritone _ 666於7日上傳，影片中可以看到，有將近20隻猴子只靠上下兩條電線，非常靈活且快速的向前移動，感覺技術老練，但也有幾隻猴子走到一半感覺快掉下來，選擇用爬的，模樣超級可愛。

▲▼一群猴子在電線上走「鋼索」。（圖／翻攝自Twitter／@baritone_666）

▲一群猴子在走「鋼索」。（圖／翻攝自Twitter／@baritone_666）

影片才上傳不到五天，就吸引107萬次點閱，也有超過5萬次轉發，網友紛紛回應，「真的太可愛了」、「第一次看到這麼酷的畫面」，也有網友開玩笑說，「這是猴子特種部隊訓練的影片嗎？」

對此，廣島菲爾德野外博物館的Kanaizuka也解釋說，「其實這種情況經常發生，是因為猴子要在厚厚的積雪上行走困難，所以才選擇走電線，比較舒服也比較有效率。」

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關鍵字：,電線,鋼索,日本,日韓要聞

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