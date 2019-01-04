蘋果面臨金融海嘯以來最慘一年　分析師獻3妙計助翻身

▲蘋果自從新款iPhone銷售以來，股價已下跌超過30%。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

蘋果（Apple）在2018年裡經歷了不小的波動，自從新款iPhone銷售以來，股價已下跌超過30%，該公司至2018年至今累計下跌近7%，是自金融海嘯以來表現最糟的一年，再加上蘋果昨（3）日下調對2019第1季度的營收預期，這證實了市場對新款iPhone需求的擔憂，主因為大陸iPhone銷量不振。

根據《CNBC》報導，RBC Capital分析師Amit Daryanani針對蘋果的未來分析，他認為蘋果有3招可以重新翻身：出租高階iPhone、發布新的串流媒體服務，以及擴大分紅。

▲價格較便宜的iPhone XR並不受消費者青睞。（圖／記者邱倢芯攝）

第一招，從新機發售的情況來看，Daryanani表示，「消費者對於價格較便宜的iPhone XR並不買單」，因此他認為蘋果可以考慮簡化產品線，如果消費者對iPhone的需求持續疲弱，那麼產品分層、進一步細分市場的策略將可能出現逆轉，此外，Daryanani還提到，蘋果可以考慮提供「iPhone租賃方案」，將iPhone做為一項服務，拓展iPhone視野。

第二招，Daryanani建議蘋果推出新的串流媒體服務，蘋果去年在這個領域上進行大規模投資，這似乎說明了其目的不僅僅是為了服務Apple Music的客戶，Daryanani說，「它是否會包括圖書館業務、附加頻道或是和其他音樂服務結合都是值得關注的，最重要的是投資人的想法，他們是否會將此視為吸引大量資金，或是改變市佔率的經常性收入來源？」

最後一招，Daryanani表示，蘋果近期的下跌意味著公司應該調整目前的資本配置，用更高的分紅來代替回購加量，甚至可以在合理的市場估值下，增加併購的可能。

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