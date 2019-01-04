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iPhone賣不好都是大陸的問題？他說關鍵是缺乏創新

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▲▼iPhone XR。（圖／達志影像／美聯社）

▲科技媒體ReCode聯合創辦人史威瑟認為，中國大陸可能是蘋果目前最大的問題，但最關鍵的因素仍是缺乏創新。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

蘋果執行長庫克昨（3）突拋震撼彈，以中國大陸經濟疲軟使iPhone銷售低於預期為由調降財測，為蘋果2007年來首次推出iPhone後，首次釋出的財測預警。不過史威瑟卻認為，中國大陸可能是蘋果目前最大的問題，但最關鍵的因素仍是缺乏創新。

科技媒體ReCode聯合創辦人史威瑟（Kara Swisher）接受CNBC採訪時說：「很明顯地，中國目前排在第一位。」史威瑟認為，蘋果的成功關鍵之一就是在中國大陸市場取得成功，也因此他們關注著中國大陸市場的萎縮。

根據庫克（Tim Cook）致投資人的信函，蘋果將其營收展望削減至840億美元，低於先前預期的890億至930億美元，單季毛利率則定在38%，約落在先前財測38至38.5%的區間下限。庫克指出，問題主要出在中國大陸市場疲軟，及新興國家的iPhone銷售不如預期。他接受CNBC採訪時也表示，美中貿易戰可能會加劇中國大陸的經濟問題。蘋果盤後股價下跌超過7.5%。

雖然庫克將iPhone銷量不佳的理由歸咎於中國大陸，但史威瑟認為，除了中國大陸市場的挑戰之外，蘋果還必須應對開發新產品和新服務的問題。「蘋果的創新周期已經放緩，他們令人興奮的新產品在哪？他們令人興奮的新企業家又在哪？」

史威瑟認為，雖然庫克使蘋果成為了「經濟巨人」，但如果蘋果團隊不再生產「熱門產品」，蘋果就無法再保護自己免受經濟壓力。「除非他們推出每個人都渴望擁有的產品，否則他們將無法倖免。很多（創新）來自中國，但當那裡的經濟出現問題時，從某些方面來說，你們都會因此被拖累。」

史威瑟指出，這正是整個矽谷正普遍面臨的一個明顯的問題。「創新在哪？不僅是蘋果、Google，每一家公司都一樣，最近唯一一間始終堅持創新的公司只有亞馬遜，它總是會推出一些非常有趣的東西，然而在這此股災中，它仍舊遭受重創。」

蘋果預計將於2月初公布年度第一季財報，從這季開始蘋果將不再公布iPhone等個別產品的銷量數據。

►iPhone銷售差　庫克自爆：換電池讓舊手機壽命延長是原因
►iPhone魅力盡失　才是蘋果營收陷困境的關鍵

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關鍵字：蘋果,iPhone,銷量,庫克

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