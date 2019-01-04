蘋果三個月市值蒸發逾4500億美元　相當於好市多市值的5倍

▲蘋果股價直直落，該公司近三個月來市值蒸發已逾4500億美元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）以中國大陸經濟成長減速為由，調降年度第一季營收預測，營收預估為840億美元，低於原本預期的890億至930億美元，加上美國製造業經濟數據也低於預期，連環衝擊美國科技股，導致美國時間3日蘋果股價創下6年來最大單日跌幅，該公司近三個月來市值蒸發已逾4500億美元。

據CNBC報導，蘋果2日盤後下調營收展望，執行長庫克（Tim Cook）在公開信中承認iPhone的營收低於預期，使得蘋果本季的營收低於原先預期，而究其主因，是由於iPhone的新機更換沒有想性中那麼強勁。換機不踴躍的原因除了整體經濟挑戰外，還有電信補助減少、強勢美元及換電池的降價方案等因素。

蘋果美國時間3日收盤落在142.19美元，是該公司2017年7月以來最低的股價，也是蘋果2013年1月以來單日跌幅最高的交易日。蘋果股價先前曾在每股230美元以上進行交易，市值更是在2018年突破一兆美元，並在10月來到高點，但2018年第四季該公司股價下跌逾30％。

報導指出，蘋果2日盤後下調營收展望後，該公司股價一路下探，市值更是跌破7000億美元，落後於Google母公司Alphabet，成為目前全美市值第四大的公司，而該公司市值與去年1.1兆美元的高峰相比，已經蒸發逾4500億美元，相當於是富國銀行（Wells Fargo & Co.）市值的2倍、速食龍頭麥當勞市值的3倍、大型零售商好市多市值的5倍以上。