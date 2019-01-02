股民哀號！台股新春紅盤暴跌173點失守9600　電金傳權值股翻臉拖累



▲股市下跌示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

亞股今（2）日迎接2019年首交易日，早盤普遍出現開門黑之市況，尤其台股、陸股、港股等地受到製造業 PMI公布表現差勁所拖累。台股因電金傳權值股大幅受重傷，加上外資沒歸隊成交量不高，指數開低走低，盤中跌幅擴大跌逾百點。集中市場加權指數終場以9554.14點作收，下殺173.27點，跌幅1.78%，成交量新台幣721.7億元，失守9600點關卡，行情不如預期，讓股民大嘆：台股新春表現讓人好失望！

今日亞洲區域股市盤中恆生、南韓、上證指數都走跌，其中在今日公布的中國大陸8年12月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 為49.7，比11月份下滑0.5個百分點，是自從2017年6月以來首次跌至50以下的景氣衰退區間，顯示大陸經濟下滑壓力逐漸擴大。

而中華經濟研究院今日也發布台灣2018年12月季調後PMI續跌至44.8%，為2012年7月、指數創編以來最快緊縮速度，中經院指出，原因在於美中貿易糾紛以及諸多不確定性因素所致。台股2019年今日開紅盤，在塑膠、鋼鐵、汽車、油電類股走跌下，開盤小跌2.14點，9725.27點開出，不過，大盤在多空雙方交戰下，大盤指數欲振乏力，指數由紅翻黑。

八大類股當中，網通類股表現最差，跌逾3%，光電、電子與半導體股也跌超過2%，資服與觀光逆勢有撐，漲0.5%-0.7%。今日指數最低來到9542.52點、最高為9737.68點。

今日大型權值股受到封關賣壓出籠影響，紛紛下殺，像是股王大立光（3008）跌4.82%，跌破3100元大關，至3060元；台積電（2330）跌6元，跌幅2.66%至219.5元；鴻海下跌0.7元，跌幅0.99%，至70.1元；聯發科（2454）也跌逾3.92%，至220.5元；中華電（2412）與遠傳（4904）也都下跌逾5%。

相較於電子權值股都有2%至5%跌幅，台塑四寶以及主要金控股也都走弱，反而是中小型股為主的櫃買市場今日呈現逆勢上揚行情。

正式邁入5G元年，網通概念股今日也開紅盤風光，相對於大盤逆勢抗跌走揚，如啟碁 （6285） 、中磊 （5388）盤中大漲3%，終場收斂漲逾1% 。

觀光類股今日也表現相對積極，華園（2702）盤中漲幅超過2%，終場報23.5元；國賓（2704）、六福（2705）、美食-KY（2723）終場收漲在0.4%-1%。

市場對美中貿易協議持樂觀看法，美股2018年封關日收漲。標普500指數上漲0.9%，報2506.85點；道瓊工業平均指數上漲1.2%，報23327.46點；那斯達克綜合指數上漲0.8%，報6635.277點。道瓊工業指數2018年收跌5.6%，標普500指數去年下跌6.2%，那斯達克指數下跌3.9%。

法人表示，台股在2018年封關前兩天共大漲逾200點，上檔面臨9800及季線關卡，買盤仍審慎。元旦後開紅盤，台股面臨上市櫃公司2018年12月營收公布，第一季則有「高配息」題材，另外尾牙行情為「畫夢題材」的開端，第一季轉機股有機會領先突圍。

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