開年經濟拉警報　製造業景氣(PMI)緊縮速度創五年半最快

▲中經院今天公布PMI及NMI，PMI是連續兩個月呈現緊縮。（圖／取自中經院）

記者馮建棨／綜合報導

中華經濟研究院今天（2日）公布2018年12月份製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI），PMI是持續呈現下跌來到44.8%，整體呈現緊縮，是五年來最快緊縮速度，NMI則是連續兩個月呈現擴張，指數來到51.6%，勉強維持擴張。

製造業採購經理人指數（PMI）是一個綜合指標，目的在以單一數值，概括反映製造業的景氣狀況。中經院表示，PMI呈現緊縮，最主要的原因是中美貿易糾紛，中國台灣的訂單不透明度升高，全球經濟遲緩，中國經濟下行，反傾銷稅、人民幣貶值，使全球供應鏈趨於混亂，加上金屬、石油價格下滑，蘋果砍單，5G紛援，所以整個還是緊縮狀況。除了食品紡織之外，其他電子光學元件、交通工具、金屬機械表現都沒有特別好。

在各分項表現，12月六大產業 PMI 中，只有「食品暨紡織產業」呈現擴張，電子暨光學產業、基礎原物料產業、電力暨機械設備產業、化學暨生技醫療產業與交通工具產業五大項都是呈現緊縮。

值得注意的是，全體製造業的新增出口訂單指數與進口原物料數量指數皆呈現緊縮速度加快走勢，二指數各續跌 2.9 與 2.4 個百分點至 38.7%與 39.0%，雙雙來到 2012 年 7 月指數創編以來最快緊縮速度。

至於對未來六個月的看法，全體製造業是已連續 4 個月呈現緊縮，且指數續跌 0.5 個百分點至 33.2%，為 2015 年 10月以來最快緊縮速度。

▼中經院今天公布PMI及NMI，PMI是連續兩個月呈現緊縮。（圖／取自中經院）

▲中經院今天公布PMI及NMI，PMI是連續兩個月呈現緊縮。（圖／取自中經院）