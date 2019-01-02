2019年台股開紅盤　多空交戰指數震盪翻黑



▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

美股上漲與外資結束假期逐漸歸隊，似乎未帶來大利多。台股2019年今（2）日開紅盤，在塑膠、鋼鐵、汽車、油電類股走跌下，開盤小跌2.14點，9725.27點開出，不過，大盤在大立光、鴻海等權值股穩盤下，指數又由黑翻紅，在多空雙方交戰下，早盤指數在平盤附近震盪；但又隨著權王台積電早盤漲幅受抑，下跌逾1%疲勢下，大盤指數欲振乏力，再度翻黑，截至上午9點6分，指數最低下探至9716.09點。

八大類股當中，網通類股表現最差，跌逾2.3%，油燃與塑膠類股跌逾0.7%，電子零組件與光電表現較好，漲0.8%。

市場對美中貿易協議持樂觀看法，美股2018年最後一個交易日收漲。標普500指數上漲0.9%，報2506.85點；道瓊工業平均指數上漲1.2%，報23327.46點；那斯達克綜合指數上漲0.8%，報6635.277點。道瓊工業指數2018年收跌5.6%，標普500指數去年下跌6.2%，那斯達克指數下跌3.9%。

根據統計，近10年台股開紅盤日的表現都不差，有7年上漲，2009年開紅盤漲幅更達2.33%，居10年來最大漲幅，去年開紅盤日的漲幅則約0.64%，市場仍期待今日指數會以收紅來迎接新年及後續的元月行情。

投信認為，台股歷經去年第4季的震盪打底後，下檔風險相對有限，但個股波動幅度大增，投資應聚焦在題材性。另可留意長線保護短線的趨勢股，例如電動車及三元鋰電池、人工智慧（AI）、雲端、大數據、5G、物聯網（IOT）等，是驅動未來資訊電子、汽車電子、車用零組件相關產業大成長契機的類股。

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