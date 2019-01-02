陸股2018年跌掉四分之一　創10年來最差表現

▲陸股去年的表現，寫下十年來最差的紀錄。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

去年對陸股來說，可能是痛苦的一年，受到美中貿易戰升溫及中國大陸經濟趨緩的雙重打擊，陸股去年的表現，寫下十年來最差的紀錄。

陸股大盤上證綜合指數去年以2493.90點封關，較2017年重挫24.6%。大陸金融服務公司Wind Information的數據指出，該指數的十大類股在去年接顯著下滑，其中資訊科技類股表現最差，跌幅達34%，即便是其中表現最佳的公共事業類股也下滑了11%。這使得上證指數的表現創下2008年金融危機以來最差，當時上證指數的跌幅超過65%。

除了上證跌得慘烈外，陸股其他大盤指數也嚴重失血。深圳綜合指數跌33.25%，同樣創下2008年來的最低水平；上海深圳深滬300指數也跌25.31%。相較之下，去年香港股市表現略好一些，大盤的恆生指數只較前年跌13.61%。

北京當局及華府掀起的貿易戰在去年數度成為頭版頭條，雖然北京當局為此採取一系列措施，如減少銀行持有的準備數量，但對平息交易員疑慮的成效有限，陸股仍受到不小的打擊。美中雙方對彼此實施懲罰性關稅，不過美國總統川普與中國國家主席習近平於去年12月初達成休兵90天協議。

一名投資人表示，兩國有望在2019年達成貿易協定。康利亞太 （Conning Asia Pacific）資深投資組合經理人富蘭克林（Marc Franklin）表示，此類協議可能有3個面向。

首先，大陸將調降某些美國商品的進口關稅；其次，投資人認為大陸將承諾進口更多美國農產品及能源產品；最後，推動大陸成為科技製造業大國的「中國製造2025」政策的部分計畫將延遲，但非取消。富蘭克認為市場將會喜歡這種進展，但這無法解決更長期的問題。「美國共和、民主兩黨日益擔憂中國大陸在網攻、間諜及竊取（智慧財產），以及從軍事角度在太平洋愈來愈多的侵略行為。」

除了美中貿易戰，中國大陸的經濟也出現放緩的跡象，據大陸政府的公開資料，製造業在去年12月出現逾兩年來首次萎縮。大陸官方的製造業採購經理人指數（PMI）上月只有49.4，低於分析師預期的49.9。這項指數高於50意味擴張，反之，低於50顯示萎縮。