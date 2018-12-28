告別2018年最長萬點　股民如何迎接2019年台股？



▲股民示意圖。（圖／CFP）

記者劉姵呈／綜合報導

台股今（28）日正式告別2018年最長萬點，終場雖拉尾盤漲85點，以9727點作收，但相較2017年封關指數相比，全年下跌915.45點，累計賣超為3,551.38億元，市值蒸發2.5兆餘元，讓許多股民哀號今年根本白忙一場。展望2019年，法人大多認為，元月行情仍可期待，但也預警仍有許多黑天鵝出現，股民得更加小心。

綜合來說，今年台股最大隻的黑天鵝為中美貿易戰、美國聯準會升息步調，加上科技產業週期放緩，以及企業獲利下修將讓指數下探機率增高。台股2018年全年下跌915點，跌幅8.6%，市值也從去年底的新台幣31兆8319.36億元，蒸發4兆5261.19億元。

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展望2019年，市場投資氛圍顯得較為偏保守，法人大多對於明年下半年指數較為悲觀，甚至有提出逐季下降的可能，以下為綜合看法整理：

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，基本面訂單未來在下修狀況仍持續，預期企業獲利仍是持續下修，然美股短期跌幅深，乖離過大，加上市場對元月效應有期待，因此強力反彈可以理解，但反彈力道結束後，回歸到基本面變化時，重要廠商如何定調2019年產業趨勢及營運狀況，仍是關鍵。

在資金面，廖哲宏表示，外資終結連六賣轉二買，且兩天累積買超逾110億元，對於大盤有一定支撐；台股近日反彈部分是受惠於美股大漲激勵，而另一方面，台股在美股快速下跌期間仍相對平穩，顯示美股強勢反彈有望為元月效應帶來一定強度的支撐，故短期對股市正面看待。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，在台股布局方面，建議仍以選股為主，而在市況趨勢未明之際，殖利率仍是台股的重要支撐，建議可從殖利率的角度來進行布局，可留意殖利率在6%以上之個股；除此之外，科技股在產業創新處在十年大循環的轉折點，新趨勢的發展和新需求的產生料將帶動新一波漲幅，因此仍持續看好績優且有展望的成長型公司表現。

沈萬鈞進一步指出，產業方面，建議可持續關注5G和AI相關類股，5G的發展有助大幅提升資訊傳輸速度，產業結構也將因此新技術的利用有更進一步的發展，有助推動物聯網應用，包括自動駕駛、VR/AR、工廠自動化等等領域可望有新的突破，相關投資題材皆值得留意。而電動車產業在全球需求升溫，銷售量年年增長之下，相關供應鏈表現也可關注。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，展望2019年，科技業仍為主軸，可多留意5G基建初階段廠商；傳產部分，隨著特斯拉（Tesla）傳電動車量產有進展，相關供應鏈亦可關注。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，國內相關紡織製鞋成衣是直接受惠的且趨勢看好的類股；然科技消費相關族群，因加課關稅雜音影響品牌廠商下單動作，很多產業布局調整及研發步調相對放緩，獲利預估和產業展望也在下修，預期2019年第一季科技可能出現空窗效應。在其他題材方面，也可留意大陸減稅降費、基建工程核准進度加速及購屋禁令鬆綁等相關受惠族群。在觀察面，則可持續關注：外資買賣超、匯率、油價及金價。

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