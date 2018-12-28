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股匯齊哀號！台北匯市封關失守2字頭　終結連2年升值

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▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行。（圖／路透）
▲新台幣今日封關終結連2年升值。（圖／路透）

記者劉姵呈／台北報導

2018年台北匯市今（28）日也是最後封關日，終場新台幣匯率升值6.9分，收30.733元，台北外匯經紀公司成交量6.47億美元，正式失守2字頭。今年與去年封關日的29.848元相較，今年新台幣匯率全年貶值8.85角，年貶幅2.88%，年線終結連2年升值。

新台幣同時也收周線、月線、年線，周線升值9.1分或0.30％、連續兩周升勢，月線升值1.17角或0.38％、連續兩個月升勢，年線收貶8.85角或2.88％、終結連續兩年升勢。

根據匯銀人士表示，2018年下半年國際匯市波濤洶湧，熱錢動向大轉彎，外資從大匯入變成大撤出，使今年新台幣匯率走勢呈現虎頭蛇尾態勢。

央行統計顯示，今年1月因美元走弱，熱錢大舉湧入新興市場，新台幣匯率強勢表態，今年1月一舉攀上今年最高點29.069元；但好景不常，下半年後因美元走強，外資便轉為淨匯出，再加上10月爆發股災、外資也大潰逃，新台幣匯率在股災當天10月11日貶至31.105元，為今年最低價。

央行總裁楊金龍之前也有表示，美國經濟相對強勁，美元被視為最佳資金避風港，大量資金回流美國，使新台幣匯率趨貶，其他新興市場都是這樣，不只有台灣。

據統計今年台股發放高達1.44兆元現金股利，年增11.8%，外資獲配金額約4,600億元，而外資領到股息後匯出，使外資匯出規模擴增。法人表示，台股原本受外資最青睞的就是高殖利率，但是後來美債殖利率一度飆高至3.2%，逼近台股現金殖利率，且美債被視為無風險資產，導致台股對外資吸引力下滑。

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