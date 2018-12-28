台股封關萬點破功！回顧2018年究竟發生了那些事？



▲回顧台股2018關鍵大事。（圖／記者劉姵呈製作）

記者劉姵呈／台北報導

台股今（28）日封關最後一天以上漲85.85點、9727.41點作收，昨日在美股出現史上最大漲幅帶動下，加權指數跳空大漲162點，外資終止連六賣轉為買超76億元；然台股已無力扭轉格局，萬點夢破滅，年線確定收黑，終結連2年收紅。今年表現慘不忍睹，全年下跌915.45點，市值蒸發4.5兆餘元，每位股民平均虧損44.27萬元，股民根本白忙一場，還輸掉不少血汗錢。

回顧台股今年大事，以2018年台股大盤表現來看，上半年指數大部分時間均維持在萬點之上，不料，受到10月初美國股災波及，台股自10月初的最高11,064點高點跌落急轉直下，一直到今年低點到10月26日跌至9400點，儘管12月之後曾2度站回萬點，但隨著國際利空頻傳，台股距離萬點也愈來愈遠。

累計2018年台股已跌掉915點，市值也從去年底的新台幣31兆8319.36億元，蒸發4兆5261.19億元，根據證交所統計，以截至11月底投資人開戶歸戶數1022.3萬戶計算，平均每戶虧損約44.27萬元。而統計外資今年一整年賣超約3500億元，終止連6年買超、為2009年來單年最大筆提款。

盤面表現方面，中小型股與櫃買市場因權值股被外資大量提款，一度超車變成人氣主流，尤其是國巨上千元激勵被動元件、矽晶圓、MOSFET三大漲價股，但後來漲價股暴跌，像是原本的股后殞落，導致投信法人受傷慘重，被迫提前在11月展開年底作帳行情；10月後也因選舉行情，一度造成韓流概念股的旋風。

台股三王的台積電在8月創下268元高價後，即一路下滑屢測今年6月210元的低點；股王大立光去年創下6,075元天價後，今年最高反彈至8月的5,330元後，11月最低跌到3,370元，逼近2016年7月的低點；鴻海今年則是表現較為疲軟，為70元關卡進行保衛戰。

而台股上沖下洗，投資人也愛沖沖樂，讓當沖因降稅政策帶動與國際風險大增占比創高，上市單日最高逼近4成、上櫃5成皆創史上新高紀錄；期貨夜盤更因美股震盪激烈，占比也拉出新高。

今年權證市場受惠多空波動大，認購、認售輪番上陣，上半年交易量在被動元件、矽晶圓等熱門股推升下，流動在外市值一度創下110億元歷史新高，第4季過後則轉到指數型商品。ETF規模今年突破近7千億元，其中各國股市都出現慘綠走勢，讓恐慌指數（VIX）創高，與美、日、陸、台等股價指數連動的槓桿型、債券型的ETF成投資人最愛，債券型成長規模達3169億元緊追股票型在後

而因為股市紛擾動盪，資金轉而貴金屬市場，金價及金礦類股受避險資金轉進、升息放緩挹注金價、黃金期貨收於6個月以來最高，甚至一度取代科技股，成為投資人的最愛。

今日為台股2018年封關日，綜合來看，造成台股一整年下來盛極而衰的黑天鵝是：美中貿易戰、聯準會升息、iPhone等智慧型手機銷售衰退。

國泰證券表示，回顧2018年國際間變化，從年初川金會、聯準會升息引發國際熱錢回流美元資產、新興市場面臨資金撤出壓力、OPEC減產協議推升油價一度升至近4年新高、美股四大股指大幅拉回修正等，以及在下半年國際間造成最大影響的中美貿易戰，也成為衝擊今年國際股市並且左右明年市場的重要因素；此外，英國的脫歐卡關、ECB決議終止QE以及美公債殖利率出現倒掛等事件預期也將延續至新的年度，皆可做為投資人觀察市場變化的重要事件。