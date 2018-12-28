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台股封關收漲85點　股民萬點夢破滅、整年虧損25萬

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▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）
▲股市示意圖。（圖／翻攝自網路）

記者劉姵呈／台北報導

台股今（28）日封關，昨天在美股出現史上最大漲幅帶動下，加權指數跳空大漲162點，外資終止連六賣轉為買超76億元，然台股已無力扭轉格局，萬點夢破滅，年線收黑，終結連兩年收紅。權值股早盤不給力，呈現量縮震盪，遊走於平盤附近，所幸台股二王回神領漲，集中市場加權指數最後一天以9727.41點作收，上漲85.85點，漲幅0.89%，成交量創新低新台幣737.7億元。今日指數最低為9630.77點、最高到9727.41點。

根據證交所統計，今年台股市值蒸發2.66兆餘元，若以今年度累計開戶人數1022萬計算，投資人今年投資股市不只做白工，且平均每位股民資產約縮水25萬元。

八大類股漲跌互見，以油燃類股跌幅較深，終場跌幅有收斂，主要是因為受到投資人擔心市場石油供應過剩，紐約商品交易所原油大跌3.5%，每桶收在 44.61美元，布倫特原油也大跌4.2%，收在每桶52.16美元，台塑化（6505）首當其衝，跌幅近1%。

權值股午盤後回神領漲，股王大立光（3008）漲幅約2.5%，收3220元，台積電（2330）漲約1.12%、鴻海（2317）則守平盤。

法人認為，今日封關後市場行情仍偏向觀望氣氛，但若長假後開出紅盤，或許將會有另一波行情啟動；大盤目前還是在月線之下，只要下一步關卡若能夠守穩 9600 點，長假期間國際股市的表現不糟，元月行情仍可期，而在農曆年後如果沒有傳出利空消息，2月上旬還有一波上漲的機會。

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