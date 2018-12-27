胡歌與95小花結婚？　經紀公司再澄清：歡迎大家去民政局查！

記者楊子萱／綜合報導

大陸男星胡歌23日深夜被網友爆料已領證結婚，對象是同為「唐人影視」的旗下藝人章樂韻，年僅23歲，和36歲的胡歌相差13歲。對此，唐人影視今（27）下午二度發出聲明否認，澄清兩人未有任何交集，還說「歡迎大家去民政局查詢」。

▲唐人影視二度澄清胡歌與章樂韻結婚傳聞。（圖／翻攝自微博）

陸網23日晚間突然瘋傳一則貼文，「爆料這位剛出道的95年妹子章樂韻，是胡歌老婆……。」緊接著又有自稱婚禮公司的工作人員透露，「無意間聽到同事們說是胡歌，當時心中一驚，畢竟粉了很多年，一開始還是不信的，不過最後還是祝福他，結婚證領完了已經。官宣估計也是早晚的事……。」

《新浪娛樂》當時向胡歌的工作人員求證，消息也被否認，但因為不久前楊冪的離婚傳聞也是先被工作人員否認，隔不到一天，經紀公司就發表離婚聲明，因此，網友們仍期盼胡歌能親自發聲澄清。

唐人影視24日po文指出，「胡歌結婚，絕無此事！」同時配了一張虎斑貓眼神死的照片；後來又有許多博主、爆料者跳出來說各種結婚版本，「胡嫂名單」甚至還多了前女友薛佳凝，以及飯店密會的白富美。

事隔3天後，唐人影視今天下午再發澄清聲明，明確指出三點，內容如下：

關於胡歌與95小花結婚一說，本公司做出聲明如下：

一、完全子虛烏有，歡迎大家去民政局查詢。

二、當事人雖處於同一公司，卻從未有任何交集。

三、本公司從未炒作此事，亦不接受「甩鍋」，倘若炒作方仍不罷休，本公司將採取一切必要措施。

▲唐人影視聲明稿。（圖／翻攝自微博）

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