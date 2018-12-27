胡歌結婚爆「找唐嫣同家公司」　婚禮公司po文：希望網友被打臉

記者楊子萱／綜合報導

大陸男星胡歌今年36歲，仍然對外保持單身黃金漢的形象，他的感情生活也備受關注，近日更被網友爆料「早已秘密領證（結婚證）」，還出現「三名胡嫂」。對此，婚禮公司26日發文否認，「現在真的是謠言，未來我們希望（爆料者）被打臉。」

微博網友「薄荷草與指甲剪」收到網友私訊爆料寫道，「我朋友做婚慶（婚禮公司）的，剛剛說hg（胡歌）明年結婚，婚慶公司找的是諾丁山。」

▲胡歌曾被拍到和白富美飯店約會。（圖／翻攝自《全明星探》）

爆料網友說，自己之前也是找諾丁山辦婚禮，當時聽到工作人員講八卦，說唐嫣和羅晉要結婚了，正在談贊助，兩人果真在幾個月後結婚；後來還說胡歌也要結婚了，女方說是薛佳凝（胡歌公開的前女友），「我當時震驚了，直接就跟他們說這個太假了，hg怎麼會這麼突然結婚了，還是跟薛……。」

不過，有網友爆料胡嫂另有他人，「過年的時候，ex媽媽說胡歌追她朋友的女兒，已經在一起了。女生媽媽是知名編劇，畢業於哥倫比亞大學，結婚對象應該就是這個女生。」

▲左為章樂韻，右為薛佳凝，兩人都被爆是胡歌可能的結婚對象之一。（圖／翻攝自章、薛微博）

除此之外，有宣稱自己是「國內有名的婚慶公司工作人員」的網友說，「很多明星結婚都是我們公司，前段時間又一位明星來我們公司做婚慶，不過消息封鎖很全，一開始並不知道是誰，後來無意間聽到同事們說是胡歌」，最後她還透露，胡已經領了結婚證，官宣也是早晚的事。

胡歌目前的結婚傳聞甚囂塵上，對象更有三種說法，一是同公司的23歲師妹章樂韻，一是曾經被拍到在飯店密會的圈外白富美，還有一個說法是和前女友薛佳凝復合。

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對此，被爆料的諾丁山公司26日在微博發文指出，他們對這件事完全不知情，「這種都是高層決策的事情，不可能存在啥員工爆料的，請不要相信網傳消息，我們沒有承接H（胡）先生的婚禮」，同時強調諾丁山做了不只一場藝人的婚禮，有基本的職業操守，「現在真的是謠言，未來我們希望（網友）被打臉。」

▲諾丁山婚禮企劃發文澄清。（圖／翻攝自微博）