看到赤字嚇壞！政府猛課770億新稅　股市跌至9年新低

▲羅馬尼亞股市暴跌，債券收益率飆出三年裡最大漲幅。（圖／記者譚志東攝）

財經中心／綜合報導

羅馬尼亞股市暴跌，債券收益率飆出三年裡最大漲幅，原因是因為先前政府為了抑制預算赤字，徵收了100億列伊（約770億台幣）的新稅，這筆數字相當於羅馬尼亞GDP（國內生產毛額）的1%。

根據《彭博》報導，面對羅馬尼亞的赤字，財政部長特奧多洛維奇（Eugen Teodorovici）提出了一套被他稱為「大膽」的措施方案，將從2019年開始增加收入，該計畫將對外資主宰的銀行業開徵「貪婪稅」，能源和電信公司也將被課徵新稅，金額相當於營收的3%，另外，羅馬尼亞也將限制天然氣的價格，並有重新推動充滿爭議的退休制度改革計劃的想法。

▲羅馬尼亞計畫在明年對外資主宰的銀行業開徵「貪婪稅」。（圖／視覺中國CFP）

這項提議使得布加勒斯特交易所的BET指數在周三盤中一度重挫12.35%，以下跌10.56%至7529.89點的數字收盤，是2009年以來最大單日跌幅，其他資產也面臨到了類似的問題。

企業及私人養老金協會主席Klaus Iohannis都針對這項提議督促政府重新考慮，他們認為在執行前應該經過更廣泛的商討，目前的擬案措施相當倉促且不合邏輯。

Iohannis表示，「預算顯然是有問題的，結論是他們沒有錢也不知道要如何獲取，所以他們就急著推出各種稅賦。」

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