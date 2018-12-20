　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

台美利差再擴大！央行Q4利率「連10凍」　重貼現率維持1.375%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）
▲央行總裁楊金龍今（20）日下午召開今年最後一季理監事會議，宣布利率維持不變，並對於今年與明年的經濟成長預估值雙雙下修。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

台美利差再擴大！雖然美國聯準會（Fed）今（20）日凌晨宣布升息一碼，但台灣中央銀行今日下午召開第四季理監事會議，仍決定「利率連十凍」，維持央行重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率不變，分別為1.375%、1.75%、3.625%，台美各自續走不同的步調。

央行表示，受全球中美貿易衝突升溫、全球金融情勢趨緊等影響，全球力道趨緩，貿易動能減弱，國際金融市場波動劇烈，國際機構多「下修」本年及明年全球經濟及貿易漲預測。

央行預測本年第四季經濟成長持續走緩，全年經濟成長率從原本的2.73%下降至2.68%、明年經濟成長率從2.48%下降至2.33%。並預測本年通膨指數CPI為1.38%、核心CPI為1.21%。

央行也公布明年數字，明年M2成長目標維持2.5%至6.5%，主要考量經濟成長、金融與物價情勢等因素。當前通膨指數CPI為1.38%、核心CPI為1.21%；明年通膨展望全年通膨指數CPI為1.05%、核心CPI為0.93%。

如此一來，等於約兩年半台灣央行利率都沒調整。市場預期明年全球經濟下行風險升高，且央行不升息將錯失防禦性升息的機會，導致台美利差繼續擴大、資金外流等影響。對此，金融圈普遍認為不需要擔心。

金融圈普遍分析，雖說Fed在今日凌晨宣布再度升息一碼，但Fed決策官員會後釋出明年升息次數將比原估的3次降為2次。由於Fed明年升息力道可能減弱，台美利差再擴大的空間有限，也讓台灣的升息壓力略為減輕，美國已經注意到國際經濟現況不太好。且即使央行明年要升息，也會根據景氣需求，幅度跟速度都有自己的步調。

而觀察出口開始趨於降溫，貿易戰談判仍可能出現變數，全球經濟復甦顯現放緩，電子業動能減退，央行宜延續寬鬆貨幣政策，「宣示性升息」、「防禦性升息」這些都沒有必要。

除了Fed明年升息腳步放緩，貿易戰備受全球關注，其他如英國脫歐、義大利預算案、日本量化鬆退場等，來年不確定性仍多，也是影響台灣央行貨幣政策調整的重要指標。

綜合未來景氣、通膨、外部貨幣政策，央行總裁楊金龍今日表示，都沒有足以供台灣央行升息的訊號出現，因此，今日央行仍宣布繼續維持重貼現率在1.375%，利率連十凍。

央行也公布明年4次理監事會議日期分別為3月21日、6月20日、9月19日，以及12月19日。

《延伸閱讀》

全球引頸盼Fed決策　金融圈解讀升息可能性與影響

ET快訊
謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」
不當中東警察　川普：讓別人去戰鬥

關鍵字：央行,理監事會議,Q4,利率,連10凍,楊金龍,Fed,升息

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

外幣投資人想利差、匯差兩頭賺　花旗銀：沒那麼容易！

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

台股開盤跌近80點險失守9700　電金傳聞Fed升息全跳水

台股開盤跌近80點險失守9700　電金傳聞Fed升息全跳水

Fed再升息1碼！不甩川普「緊縮貨幣政策」　美股道瓊重挫351點

影／川普氣炸！Fed再升息1碼「調為2.25%至2.5%」今年第4升：無關政治

美升息惹的禍！台股終場重挫108點摔下9700大關　

美升息台股這一下摔的好痛　三大法人抽腿101.57億元

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月居榜首

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】歡樂女神Lala初乍到被下猛藥 老蕭問行程威脅會錄到早上

春風以為要合照「都已經放下筷子」　 粉絲轉頭邀「女員工」糗了！

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月居榜首

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

央行總裁關鍵問答　一次看懂理監事會議重點

立凱電攜南韓樂金化學打入歐系車廠　貢獻明年業績達2億

貿協前進埃及　探索中東潛在商機

電子支付太夯　央行：現金有4大優勢有存在必要　

藉裁員報復工會成員　元晶發表聲明回應

鼎炫-KY智慧衡器事業　南京農貿市場傳捷報

國發會公告明年國家發展計畫　GDP只剩2.4到2.6%比今年慘

11月外銷訂單由紅翻黑　美中貿易戰所害終止連四個月正成長

生完小孩後再也沒跟老公愛愛過？ 4關鍵讓妳恢復濃濃性慾

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月居榜首

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完曼聯歸隊

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

帶團壓力大吸毒放鬆？　遭眼尖警查獲送辦

健保中醫輔助癌症治療　有效緩解術後不適

陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！

防蚊宣導創意無限　台南繪畫比賽頒獎

羅淑蕾告「綜藝咖」盛竹如　唸字卡「害我一覺醒來變兇手」

財經熱門新聞

電子支付太夯　央行：現金有4大..

不贊成訂「超跑條款」　顧立雄：..

藉裁員報復工會成員　元晶發表聲..

受惠中信LINE Pay卡回饋..

立凱電攜南韓樂金化學打入歐系車..

鼎炫-KY智慧衡器事業　南京農..

國發會估明年GDP只剩2.4到..

好幸福！玉山金年終會比去年優　..

手機出口跌幅　歷史最慘

看到赤字嚇壞！政府猛課770億..

手機門號拿出來　信用小白馬上貸

貿易戰影響11月外銷訂單由紅翻..

外資匯出、壽險業投資海外增　楊..

央行總裁關鍵問答　一次看懂理監..

更多熱門

相關新聞

外資匯出、壽險業投資海外增　楊金龍：非台美利差導致

央行不升息，台美利差擴大，外界質疑今年以來外資匯出較多，以及壽險業增加國外投資的原因都是因為利率問題。央行總裁楊金龍今（20）日回應，他認為外資的流出並非完全是利差的原因，且壽險業的資金本來就會做國外投資以及做全球化的資產配置。

總裁開講／升不升息　「台美利差」不是央行主要考量

總裁開講／央行示警全球景氣放緩　雙雙下修今、明年經濟成長

總裁開講／美對中若擴大加稅　央行：勢必衝擊台灣！

央行利率「連10凍」　房市買賣持續拔河

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

吃完海鮮腹劇痛　驚見活蟲咬胃壁

咘咘愛薄紗公主風　BO妞皺眉冷看姊

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

《窒息》骨肉噴濺　影評嚇吐：天殺的

朴寶劍親下去了！　低頭3次深吻宋慧喬

哪支筆最吸引你？一張圖曝隱藏個性

單人露營車　1人輕鬆山林微旅行

林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面