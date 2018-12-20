台美利差再擴大！央行Q4利率「連10凍」　重貼現率維持1.375%



▲央行總裁楊金龍今（20）日下午召開今年最後一季理監事會議，宣布利率維持不變，並對於今年與明年的經濟成長預估值雙雙下修。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

台美利差再擴大！雖然美國聯準會（Fed）今（20）日凌晨宣布升息一碼，但台灣中央銀行今日下午召開第四季理監事會議，仍決定「利率連十凍」，維持央行重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率不變，分別為1.375%、1.75%、3.625%，台美各自續走不同的步調。

央行表示，受全球中美貿易衝突升溫、全球金融情勢趨緊等影響，全球力道趨緩，貿易動能減弱，國際金融市場波動劇烈，國際機構多「下修」本年及明年全球經濟及貿易漲預測。

央行預測本年第四季經濟成長持續走緩，全年經濟成長率從原本的2.73%下降至2.68%、明年經濟成長率從2.48%下降至2.33%。並預測本年通膨指數CPI為1.38%、核心CPI為1.21%。

央行也公布明年數字，明年M2成長目標維持2.5%至6.5%，主要考量經濟成長、金融與物價情勢等因素。當前通膨指數CPI為1.38%、核心CPI為1.21%；明年通膨展望全年通膨指數CPI為1.05%、核心CPI為0.93%。

如此一來，等於約兩年半台灣央行利率都沒調整。市場預期明年全球經濟下行風險升高，且央行不升息將錯失防禦性升息的機會，導致台美利差繼續擴大、資金外流等影響。對此，金融圈普遍認為不需要擔心。

金融圈普遍分析，雖說Fed在今日凌晨宣布再度升息一碼，但Fed決策官員會後釋出明年升息次數將比原估的3次降為2次。由於Fed明年升息力道可能減弱，台美利差再擴大的空間有限，也讓台灣的升息壓力略為減輕，美國已經注意到國際經濟現況不太好。且即使央行明年要升息，也會根據景氣需求，幅度跟速度都有自己的步調。

而觀察出口開始趨於降溫，貿易戰談判仍可能出現變數，全球經濟復甦顯現放緩，電子業動能減退，央行宜延續寬鬆貨幣政策，「宣示性升息」、「防禦性升息」這些都沒有必要。

除了Fed明年升息腳步放緩，貿易戰備受全球關注，其他如英國脫歐、義大利預算案、日本量化鬆退場等，來年不確定性仍多，也是影響台灣央行貨幣政策調整的重要指標。

綜合未來景氣、通膨、外部貨幣政策，央行總裁楊金龍今日表示，都沒有足以供台灣央行升息的訊號出現，因此，今日央行仍宣布繼續維持重貼現率在1.375%，利率連十凍。

央行也公布明年4次理監事會議日期分別為3月21日、6月20日、9月19日，以及12月19日。

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