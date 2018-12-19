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就是明天！全球引頸盼Fed決策　金融圈解讀升息可能性與影響

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▲▼美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／路透社）
▲美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

美國聯邦準備理事會（Fed）將於明（20）日公布利率決策，是今年最後一場決策會議，美國聯準會主席鮑爾的會後記者會談話，也同時將牽動市場對2019年升息步調及美元指數看法。而就在當日下午，台灣央行也將召開今年最後一場理監事會議，屆時會決定是否升息。《東森新聞雲ETtoday》記者特別整理金融圈對各國及台灣央行升息看法以及可能產生的影響。

花旗銀行資深副總裁曾慶瑞預期，包含此次升息，Fed一共會再升息3次，本次會議預估將調升基準利率一碼至2.25%-2.50%，但2019年僅會再升息2次，分別為2019年3月與6月。

他認為，從美國整體及核心消費者物價指數觀察，整體消費者物價指數為2.5%，對比50年平均值4.0%仍處於低檔，對於Fed來說美國經濟實屬健康，並沒有通膨問題，預期2019年將延續升息腳步。

而其他國家央行，曾慶瑞分析，全球通膨溫和，推估在明年依然溫和維持在2.8%的水準，因此要「大幅度」升息的機率並不大。他認為日本央行與歐洲央行也會持續貨幣寬鬆政策，且歐洲央行會在2019年Q3或Q4才第一次升息；而台灣央行此次維持不升息機率較高，至於明年即便會升息，步調也較緩和。

國泰金也預估，Fed明年升息步調可望稍微放慢，屆時對股市風險仍大，台幣則相對穩健；兼具央行理事身份的合庫金控董事長雷仲達今日也表示，聯準會明年升息腳步減慢，會讓台灣央行升息的壓力減輕一些，這也顯示美國已注意到國際經濟狀況表現差強人意。

綜合來看，金融圈普遍估計，除了Fed升息腳步放緩影響，綜合未來景氣、通膨、外部貨幣政策，也都沒有足供台灣央行升息的訊號出現，且台灣央行明日理監事會議後，仍會宣布繼續維持重貼現率在1.375%，利率將連十凍。

如此一來，等於約兩年台灣央行利率都沒調整。目前外界擔心不升息將導致台美利差擴大、資金外流，新台幣投入美元資產的避險成本過高。台灣央行若維持利率不變，會有什麼影響？那明年有可能升息嗎？

國泰金表示，展望2019年，基本面因素並無足夠支持升息的力量，但鑒於多位理事在前次會議中表達貨幣政策彈性與運用空間，及資金運用效率問題，台灣央行明年升息的可能性仍不能完全排除

花旗銀行表示，由於Fed明年升息力道可能減弱，台美利差再擴大的空間有限；且即使要升息，台灣央行也會根據景氣需求，有自己的步調。就大方向來說因景氣趨緩，但明年依然是成長的，升息趨勢環境雖然一致，每個國家央行升息的幅度與速度也會不同，會根據自己的通膨情形與經濟狀況來作判斷，不用太過擔心與解讀。

而台灣央行總裁楊金龍也曾被問及若不在經濟好的時候升息，未來是否有因應經濟轉衰的空間？楊金龍回應，目前重貼現率1.375%，無論升息和降息也都還有空間。

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關鍵字：央行,升息,Fed,台灣央行,花旗銀,國泰金,楊金龍

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