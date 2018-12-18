女工攀上棚架對峙24小時追欠薪　同事：我們都拿命在拚

大陸中心／綜合報導

香港有一名女性水泥工人於17日中午左右被發現危險攀爬在近頂樓的棚架上，企圖跳樓輕生，該女事主是因為先前曾向公司追討欠薪失敗、又遭責罵，才會憤而爬上棚架；在各界人士的談判之下，該女性水泥工終於在僵持24小時後接受勸說，返回安全位置。

此事發生在銅鑼灣告士打道伊利莎伯大廈，警方與消防隊員接到通知後都隨即到場戒備，封閉道路、在地上張開救生氣墊。經警方及消防隊員的通宵勸說下，該女性水泥工人拒絕返回安全位置，當時雙方仍在對峙。

據了解，該女事主為越南籍水泥工人，由於從6月至今與數名同事都被欠薪共約十多萬港元（約台幣40萬元）的薪水，17日才會到承包商的辦公室追討薪水，不料沒有結果還遭人斥責；所以一時憤恨不平，爬出棚架企圖輕生。

女事主18日中午已經攀在工地棚架近24小時，此時來了談判專家展開遊說，該女性水泥工接受勸說建議、返回安全位置，現場道路也隨即解除封鎖。

▲工地棚架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



據附近的居民述說，大廈的各地都已維修了近7個月，平時也不見工人配戴安全帶在棚架工作，每次看到都感到非常危險。

一名阮姓女同事也說，該工地的工作環境十分危險，開工至今一直未給工地的同事們提供安全帶，棚架也沒有裝設圍板，還可以明顯看到竹枝過期、部分竹枝更是已被折斷；她們也曾向公司反映過，但對方總沒理會，更時不時就叫女員工徒手爬出棚架拾回爛竹。她形容工人根本是「拿命在拚」，但拚完老命後卻又拿不到薪水，因此希望勞工處介入，協助追討欠薪。

據了解，涉事該工程的亞洲工程國際有限公司今（2018）年1月在為伊利莎伯大廈進行裝修期間，對出入行人擺放建築廢物，也沒有採取任何抑制塵埃的措施，導致塵土飛楊，嚴重影響附近的行人及居民，被當地環保署檢控，判罰1萬元港幣（約台幣4萬元）。