　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

日本擬收緊外國人永住資格　收入及日語能力納新門檻

日本國旗，東京銀行，東京。（圖／路透社）

▲日本東京。（圖／路透社） 

文／中央社

日本政府計劃收緊外國人永住許可審查標準。根據出入國在留管理廳公布的修訂草案，未來申請人除了須具備高於日本家庭平均水準的年收入外，預估年金給付、日語能力，以及對日本制度的理解程度也將納入審查項目。

朝日新聞報導，現行「出入國管理及難民認定法」規定，申請永住許可須符合「素行善良」、「具備獨立維持生計能力」及「符合日本國利益」3項要件。這次修訂將重點強化後兩項要件。

相關修訂預計於10月1日正式生效，並適用於明年4月起提出的永住申請。不過，有關收入標準的規定，將追溯適用於今年4月以後提出的申請案件。

生計能力方面，現行指南對於「獨立維持生計能力」的規定，僅要求申請人「不會成為公共負擔，且可望維持穩定生活。」

修訂草案則明確指出，申請人未來必須具備「自力維生能力」，且須具備「和日本人同等水準以上的經濟條件」。原則上，申請人年收入必須高於日本家庭平均收入，以及未來可領取的年金金額，須達到以該收入水準工作30年並加入厚生年金時可領取的年金水準。

若年金不足，若申請人持有足以彌補不足部分的存款或其他資產，也可視為符合生計能力要求。至於年輕申請人，所需補足的資產標準將相對較低。

此外，修訂草案也將「符合日本國利益」的要求具體化，新增日語能力及對日本制度、法律與社會規範的理解程度作為審查項目。申請人須具備相當於國際標準「獨立語言使用者」程度的日語能力。若家中有學齡子女，卻沒有讓子女接受義務教育，也將被列為不利評價因素。

目前，一般申請永居許可原則上須在日本連續居留10年以上。不過，日本人或永久居留者的配偶享有特例。對此特例，日本政府也擬提高門檻。目前規定只要婚姻關係滿3年、在日本居留滿1年即可申請永住，修訂後將分別延長至婚姻滿5年、居留滿3年。

草案近期將對外公布，並徵詢各界意見後正式定案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大稻埕夏日節開幕直擊！蜘蛛人「拿珍奶」成彩蛋
藍營4青年絕食153小時反毒油　硬撐上台鞠躬20萬支持者爆掌
鄭麗文急送絕食4青年送醫！　嗆賴清德「俗辣」沒資格當總統
天后唱第一首不對勁！敬業中斷35分重新開始

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每月匯1萬孝親費！83歲父突喊「不用給了」　兒奔回家見真相心碎

早產兒出生僅4天夭折！　家屬控醫護「加護病房擺5桌大吃大喝」

殺人分屍！日男竟將電鋸「上架二手網站拍賣」　凶器驗出DNA

搭捷運太吵被勸！義學生竟嗆「抱歉帶錢來你們國家」惹怒全泰國

槍擊後重返記協晚宴　川普戴「2028紅帽」宣布：競選第4任期

AI代理失控「駭入其他公司」　路透：OpenAI逾1週才發現

日本「副首都」法案闖關成功！參院123張贊成票　愛知攜名古屋競爭

22萬人逃命！法國爆XXL級野火　西班牙3火場合併「消防崩潰」

「蜘蛛人」推輪椅過馬路！驚險拯救身障男　暖心片瘋傳

日本「零貓熊」滿半年！從友好象徵淪政治籌碼　網友：沒錢養貓熊

股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

偏鄉孩子化身小小廚神 頂新和德「食公益」助勇敢追夢

台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估2162億

朝和生醫亮相亞洲生技展 雙明星產品銷量突破120萬件

曾國城遭狂虧古蹟哏：知錯能改　鍾欣凌脫口「X腰啊」嚇到喊卡XD

紅霞變胖挑戰中颱「台北風很強」11縣市強風特報　最快明解海警

鄰居眼中的阿伯竟是黑道軍火庫！桃園角頭竟在倒垃圾時遭槍殺｜資深社會記者 張晏碩｜黑道老大郭信一｜《我在案發現場》

川普狂讚道奇「229天驚人紀錄」　下一秒自爆：照稿念的、我也不懂

曾峻岳硬碰威克不閃飆K還想再投1局　後藤踩煞車曝原因

台版魯賓遜！阿北大肚溪畔睡貨車過3年　海水調味吃蝸牛野菜

每月匯1萬孝親費！83歲父突喊「不用給了」　兒奔回家見真相心碎

早產兒出生僅4天夭折！　家屬控醫護「加護病房擺5桌大吃大喝」

殺人分屍！日男竟將電鋸「上架二手網站拍賣」　凶器驗出DNA

搭捷運太吵被勸！義學生竟嗆「抱歉帶錢來你們國家」惹怒全泰國

槍擊後重返記協晚宴　川普戴「2028紅帽」宣布：競選第4任期

AI代理失控「駭入其他公司」　路透：OpenAI逾1週才發現

日本「副首都」法案闖關成功！參院123張贊成票　愛知攜名古屋競爭

22萬人逃命！法國爆XXL級野火　西班牙3火場合併「消防崩潰」

「蜘蛛人」推輪椅過馬路！驚險拯救身障男　暖心片瘋傳

日本「零貓熊」滿半年！從友好象徵淪政治籌碼　網友：沒錢養貓熊

可惜！詹皓晴錯失賽末點　「台日聯軍」搶10飲恨止步布拉格4強

大稻埕夏日節開幕直擊！蜘蛛人「拿珍奶」成彩蛋　480秒煙火閃耀河岸

陳晨威敲致勝安、聽20盜嚇一跳　借RAIN打擊手套還不忘求簽名

新竹城市盃3對3賽今起登場　百年古蹟前激戰、獎盃有小巧思

凌晨運動遇頭套男掏槍自慰！新北女嚇壞逃回家「發現他站在樓下」

落後4分照樣翻盤！林安可敲超前打點　西武6分大局退軟銀

藍營4青年絕食153小時反毒油　硬撐上台鞠躬20萬支持者爆掌聲

曾家輝大巨蛋先發會抖！7局9K還想續投　曾豪駒踩煞車：任務完成

魔鷹炸裂逼進突破僵局！郭天信「一棒一傳」澆熄反攻　味全射下雄鷹

羊肉驗出「世紀之毒」戴奧辛！　毒物專家警告少吃2部位

【貓狗大戰】狗狗原本以為只是玩玩...下秒貓咪突動真格！

國際熱門新聞

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

前銀行員揭密　真正有錢人「3件事絕不做」

20歲小三無套吃人夫！人妻寄尪HIV藥單給她

警局變炮房！日女警「值夜班」激戰人夫

排行老幾最聰明？　研究揭出生順序隱藏密碼

黃仁勳20年前照片出土！　網友讚嘆

AV女優轉戰政壇！當選參議員

來台灣被拘留！英老師音訊全無　家屬發聲

油輪「硬闖封鎖線」開往伊朗　美軍開火癱瘓

18歲女打110訂披薩　警秒懂出動救人

即／韓「世界遺產」面積擴大！新增多地灘塗

快訊／美國「新關稅」24日起開徵10-12.5％　台灣稅率曝光

曾精準預言新冠　泰神婆曝下半年6災難

老父突喊「不用給孝親費」　兒回家見真相心碎

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

42歲網紅牙醫猝逝　妻揭「夫生前最後警訊」但聽不懂

上市「PCB大廠」逼員工加班　自創制度躲勞檢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

大樂透開獎結果出爐！貳獎三注均分

22萬粉「直雲的投資筆記」關閉！　公司同天解散

台股重挫「徐乃麟兒公園打地舖」被拍深夜畫面

台灣兒少未來帳戶怎麼存、如何領？　12大QA一次看懂

快訊／財神爺發錢了！統一發票5、6月千萬特別獎號碼出爐

年薪500萬男出軌「小三比正宮大7歲」！網揭真相

瘦子台北補辦婚宴「閃兵的他也來了」

輝達殺入CPO！　分析師揭「8家台廠」迎黃金爆發期

快訊／紅霞升級中颱　最新路徑曝

老公約砲陸女！兩性專家找美籍男一夜情報復

獨／愛兒徐新洋股災慘套牢　徐乃麟拋重話「真不了解他在幹嘛」

更多

最夯影音

更多
股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應
偏鄉孩子化身小小廚神 頂新和德「食公益」助勇敢追夢

偏鄉孩子化身小小廚神 頂新和德「食公益」助勇敢追夢

台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估2162億

台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估2162億

朝和生醫亮相亞洲生技展 雙明星產品銷量突破120萬件

朝和生醫亮相亞洲生技展 雙明星產品銷量突破120萬件

曾國城遭狂虧古蹟哏：知錯能改　鍾欣凌脫口「X腰啊」嚇到喊卡XD

曾國城遭狂虧古蹟哏：知錯能改　鍾欣凌脫口「X腰啊」嚇到喊卡XD

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面