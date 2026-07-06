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南投縣將設土石方資訊平台　力邀不動產業者投資

▲南投縣政府力邀不動產業者投資，共謀南投發展。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府力邀不動產業者投資，共謀南投發展。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

內政部今年起加嚴營建剩餘土石方流向管制，曾引起「土方之亂」；南投縣政府表示為推動該縣發展轉型升級，將建立土石方資訊平台等簡政便民措施、持續推動青年住宅，打造便捷、安全且有利可圖的環境，吸引不動產業者投資置業、青年返鄉發展。

南投縣不動產建築開發商業同業公會於6月26日在南投市舉行會員大會，縣長許淑華出席致詞，副縣長王瑞德也進行專題演講，積極向業者介紹南投投資環境與開發利多。

王瑞德表示，縣府在公共建設上，推動南投、草屯、埔里三大樂活運動館建設，並規劃興建美術館、表演藝術中心；交通方面，規劃四大轉運站並爭取台中捷運延伸；在產業發展上，正加速草屯手工藝、竹山南雲等產業園區開發，且多個開發案都同步進行，為地方創造更多就業機會。

針對業者最關心的行政程序，王瑞德說明，縣府大力推動簡化都市設計審議、縮小審查範圍、推動建築執照無紙化，並建立土石方資訊平台、異地堆置及多元去化機制，同時鼓勵產業園區就地挖填平衡，大幅降低業者時間與成本；住宅政策方面，南投市第一期青年住宅已陸續交屋，第二期及草屯、竹山青年住宅也持續規劃中。

許淑華強調，不動產開發公會是縣府重要夥伴，長期協助土地活化、城市美學提升及法規精進，縣府也將參考該公會所提意見、持續解決土方處理等問題，讓業者安心投資、提升南投發展。

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