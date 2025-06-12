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從OpenAI執行長室友變成Meta王牌　汪滔和他的Scale AI是什麼來頭？

▲▼汪滔,scale ai。（圖／YouTube@TED）

▲Meta砸重金入股Scale AI，28歲汪滔成焦點。（圖／YouTube@TED）

記者吳立言／綜合報導

Facebook母公司Meta將再度押下一步大棋。根據消息指出，Meta打算斥資近150億美元投資資料標註公司Scale AI，取得49%股權，同時邀請該公司創辦人兼執行長 汪滔（Alexandr Wang） 領軍一支名為「超級智慧實驗室」（Superintelligence Lab）的全新AI研究團隊。這項合作不僅震撼科技圈，也讓外界重新認識Scale AI這家「支撐生成式AI背後的隱形巨人」。

成立於2016年的Scale AI，是一家專注於「為人工智慧模型標註資料」的美國公司。它的主要業務是協助頂尖AI實驗室，如OpenAI、Anthropic、Cohere等，提供高品質訓練資料，包含圖像、文字、程式碼、語音等類型，讓模型得以在海量數據中「聰明學習」。

近年隨著生成式AI模型演進，Scale AI也從傳統的人工標註，轉向結合高學歷工程師與半自動化流程，生成符合AI訓練需求的「任務導向資料集」。在目前訓練資料短缺且品質難控的情況下，Scale AI成為各家實驗室競相合作的核心供應商。然而在OpenAI等企業逐步內部化資料處理、或轉向AI自產資料（synthetic data）的趨勢下，Scale AI也面臨轉型壓力。因此，此次與Meta的合作被外界視為關鍵戰略轉折點。

這家新創的領軍人物，是年僅28歲的矽谷創業家汪滔（Alexandr Wang）。根據維基百科介紹，汪滔來自美國新墨西哥州，曾就讀麻省理工學院（MIT），但在大一時就輟學創立Scale AI。2021年，年僅24歲的他便成為全球最年輕的白手起家億萬富翁之一。

汪滔與AI界關係密切，除了長期為OpenAI 提供關鍵資料外，也與多位矽谷指標人物私交甚篤。其中包括OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），兩人在COVID-19疫情高峰期間曾短暫同住，是業界熟知的好友與合作夥伴。近年，汪滔也積極參與政策討論，與多國政府會面，針對AI對社會的衝擊提供建言，被視為新一代科技與政策融合的代表人物。

Meta此次入股Scale AI，除了強化AI訓練資料的取得與品質控制，也希望藉由汪滔的領導力與人脈資源，為公司AI發展注入活水。

Meta旗下的生成式AI模型Llama 4雖然廣受關注，但仍被外界批評未能與OpenAI、Google、Anthropic等對手拉開差距。再加上根據SignalFire數據，2024年Meta流失了4.3%的AI核心人才，顯示其在技術領導力與組織穩定性上面臨挑戰。此番成立「超級智慧實驗室」，由汪滔掛帥，並傳出將延攬來自DeepMind、Anthropic等高階研究員加盟，意味著Meta正試圖從最基礎的技術架構與資料供應鏈重建競爭力。

無論此合作是否最終讓Meta迎頭趕上競爭對手，可以確定的是，資料供應商的重要性已逐漸走向幕前。從默默支撐的後勤角色，到主導戰局的關鍵棋子，像Scale AI這樣的公司，正在重新定義AI生態的權力分布。而汪滔，也已從一位MIT輟學生，走向全球AI戰場的中心。

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