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社會 社會焦點 保障人權

加油站爆炸大火燒死工人　站長「坐視危險沒防範」逆轉判囚1年2月

▲▼▲新店華城加油站發生施工火警意外，造成1死4傷 。（圖／ETtoday資料照）

▲新北市新店區華城加油站2018年更換加油機不慎，引燃外洩油氣爆出烈焰，造成1死4傷 。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

新北市新店區華城加油站2018年更換站內1座加油機時，管路遭不慎撞斷，瞬間引燃外洩油氣，造成1名工人全身9成體表慘遭燒傷不治，許姓站長因沒關閉其他加油機暫停營業以策安全，被起訴後喊冤，辯稱沒有SOP流程可遵循，台北地院審結，認定許男坐視顯而易見的危險沒防範，判他1年2月徒刑，可上訴。

這起意外發生於2018年10月24日下午2點多，華城加油站向袁姓男子的公司買1台全新加油機，袁男派自己2位親兄弟和協力廠商的2位員工到站更換，4人用油壓式堆高機運送新機到加油泵島換裝，屢次對不準孔位，搖晃時不慎撞破泵島基座1條95無鉛汽油油管頂端切斷閥上的測試閥口。

當時站內其他泵島加油機的95無鉛汽油油管，都連接地下同1個油槽，採用沉油泵設計的運作，只要相連油管對應的任1台加油機開機，馬達就會持續加壓，將汽油灌入全部相連油管待命，最多可對應6條，測試閥被撞破瞬間，油氣溢出被撞擊火花引燃，4位工人和1位加油站員工來不及躲，紛紛掛彩。

▲▼ 新店，加油站，火警 。（圖／記者林裕豐攝）

▲新北市新店區華城加油站2018年更換加油機不慎，引燃外洩油氣爆出烈焰，造成1死4傷 。（圖／資料照）

袁男44歲的弟弟傷勢最重，全身90%體表面積遭2度到3度燒灼傷，送醫急救2天，同月26日上午不治。袁男沒預先妥善規劃搬運加油機方式與路線、徹底清除配管內殘存油料，涉犯過失致死罪嫌，因他認罪、家屬也不苛責，檢方同意袁男緩起訴為期1年、須支付國庫3萬元。

華城加油站許姓站長獲不起訴，高檢署認為有疑點，發回續查。檢方發現更換加油機期間，應將全站加油機關機以策安全，許男卻繼續營業，還引導車輛到正在更換加油機的同泵島別台加油機加油，以致工人不慎撞破管路時，高壓油氣溢出釀禍，據此起訴許男涉犯業務過失致死罪嫌。

許男不認罪，辯稱就算關閉全站加油機，管路內仍充滿高壓油氣，撞破管路一樣可能引燃外洩油氣，而華城當時是台灣中油加盟站，台灣中油事前從沒提供更換加油機SOP流程可遵循，本件是包商工人不使用能安全有效定位的機械式堆高機輔助換裝，理應由包商負責。

法官依證人所言，認為更換加油機時，至少應關閉與施工泵島所用相同油品的其他泵島加油機，例如施工泵島上提供92、95、98這3種無鉛汽油，其他泵島提供這3種油品的加油機就應關機，以防沉油泵持續加壓，萬一管路被撞破時會增加油氣外洩的危險。

法官指許男在事發時，已擔任華城站長22年，本件施工時也在場，有義務將加油機關機以策安全卻疏忽，與本件工人不幸喪生的意外，具有相當因果關係，縱使台灣中油沒強制加盟站遵守更換加油機SOP流程，但許男身為資深站長，有職責維護全站設備與安全，怎能坐視站內存在明顯可見的危險。

法官認定許男有過失，又遲未與死者家屬達成和解，依業務過失致死罪判他1年2月徒刑。至於蔡姓包商與所屬沈姓品保員被控擅自加裝測試閥，以致被撞破時，油管切斷閥失去阻擋油氣外洩功能，涉犯業務過失致死罪嫌，法官指蔡男不知情也從沒到過現場，沈男沿用前人留下的現狀做密封測試，與本件意外無關，判2人無罪，可上訴。

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