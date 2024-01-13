不斷更新／差距擴大！新北第二選區林淑芬領先破5萬

▲新北立委第2選區候選人為林淑芬（左）、李有宜（中）、何淯笙（右）。（圖／翻攝林淑芬、何淯笙、李有宜臉書）

記者楊喬詅／綜合報導

2024年總統暨立法委員選舉已於1月13日下午4時結束隨即進行開票，新北市立委第2選區（蘆洲、五股、三重16里）候選人分別為1號民進黨林淑芬、2號統促黨何淯笙、3號民眾黨李有宜，依目前最新開票數據，林淑芬《ETtoday新聞雲》將以不斷更新提供讀者最即時的得票數資訊。

【17:27】林淑芬5萬1488票；李有宜3萬5582票

【17:13】林淑芬4萬0457票；李有宜2萬8229票

【17:03】林淑芬3萬1660票；李有宜2萬2001票

【16:56】林淑芬2萬6709票；李有宜1萬8866票

【16:42】林淑芬1萬4478票；李有宜1萬0833票

以正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

新北市第二選區現任立委林淑芬2020年選舉以13萬2591票62.37％得票率，大贏國民黨黃桂蘭的7萬7625票36.51％得票率。本次林淑芬挑戰6連霸，國民黨和民眾黨則以「藍白合」聯合支持李有宜。

林淑芬也以5連霸立委之姿，在本次選戰中聚焦於環境保護、職災預防、婦女保障，以及在地環狀線北環段、五泰輕軌、電線桿地下化等建設成績；民眾黨李有宜則承諾在中央推動建社宅、補貼房屋租金、雙語教育等政見，並將為地方興建大型醫院、停車場，監督輕軌、交流道的預算執行和進度，以及強力推動都市更新。

根據中央選舉委員會，新北市第二選區選舉人人數一共29萬7867人，共計212處投票所。目前票數仍在統計中，一切結果以中央選舉委員會公告為準。