頑皮狗不做了！取消開發《最後生還者》多人模式　專注只做單機遊戲

▲ 頑皮狗取消開發《最後生還者》多人模式。(圖/翻攝自推特/頑皮狗)

記者樓菀玲/綜合報導

知名遊戲開發公司頑皮狗 Naughty Dog 發表聲明,宣布終止《最後生還者》(The Last of Us)系列的多人遊戲 Online 計畫開發。

《最後生還者》是一款備受爭議的生存動作遊戲系列,繼第一款作品《最後生還者》大受好評後,頑皮狗在 2019 年所推出的後續作品《最後生還者 2》,以極其挑釁玩家的劇情橋段設計和遊戲總監多次炎上發言,讓遊戲成為許多玩家心中「教育典範」(負面意味),成為 PS4 遊戲發行史以來最受爭議的作品之一。

《最後生還者 2》過去曾經表示不會收錄多人遊戲模式,但後來決定將其作為獨立遊戲繼續開發,不過顯然幾年過去一直沒有下文,儘管頑皮狗還曾出面強調開發仍在進行,並表示還需要更多時間,但最後還是選擇取消開發。

根據這次的聲明,頑皮狗決定放棄《最後生還者 Online》的多人遊戲開發計畫,首先頑皮狗提到「 開發最後生還者 Online 的規模變太大」,以至於要實現開發團隊所構想的作品,需要投入整個工作室的資源。

以上狀況也讓頑皮狗面臨一個重大轉折:到底是要轉型成為一個營運服務型遊戲的工作室,還是繼續專注於開發單人遊戲,從這次公告可以看得出來頑皮狗選擇了後者,繼續專注於單人遊戲的開發,並強調雖然這次專案開發終止了,但所得到的經驗和技術投資將對未來的開發有所幫助。

An Update on The Last of Us Online: https://t.co/nMUm7TmH9h pic.twitter.com/fmuXCLzDMB