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頑皮狗不做了！取消開發《最後生還者》多人模式　專注只做單機遊戲

▲▼頑皮狗不做了！取消開發《最後生還者》多人模式　專注只做單機遊戲。（圖／翻攝自推特／頑皮狗）

▲ 頑皮狗取消開發《最後生還者》多人模式。（圖／翻攝自推特／頑皮狗）

記者樓菀玲／綜合報導

知名遊戲開發公司頑皮狗 Naughty Dog 發表聲明，宣布終止《最後生還者》（The Last of Us）系列的多人遊戲 Online 計畫開發。

《最後生還者》是一款備受爭議的生存動作遊戲系列，繼第一款作品《最後生還者》大受好評後，頑皮狗在 2019 年所推出的後續作品《最後生還者 2》，以極其挑釁玩家的劇情橋段設計和遊戲總監多次炎上發言，讓遊戲成為許多玩家心中「教育典範」（負面意味），成為 PS4 遊戲發行史以來最受爭議的作品之一。

《最後生還者 2》過去曾經表示不會收錄多人遊戲模式，但後來決定將其作為獨立遊戲繼續開發，不過顯然幾年過去一直沒有下文，儘管頑皮狗還曾出面強調開發仍在進行，並表示還需要更多時間，但最後還是選擇取消開發。

根據這次的聲明，頑皮狗決定放棄《最後生還者 Online》的多人遊戲開發計畫，首先頑皮狗提到「 開發最後生還者 Online 的規模變太大」，以至於要實現開發團隊所構想的作品，需要投入整個工作室的資源。

以上狀況也讓頑皮狗面臨一個重大轉折：到底是要轉型成為一個營運服務型遊戲的工作室，還是繼續專注於開發單人遊戲，從這次公告可以看得出來頑皮狗選擇了後者，繼續專注於單人遊戲的開發，並強調雖然這次專案開發終止了，但所得到的經驗和技術投資將對未來的開發有所幫助。

 
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頑皮狗Naughty Dog最後生還者The Last of Us

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