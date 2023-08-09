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社會 社會焦點 保障人權

網紅去泰國呼麻拍片　檢察官曝「境外犯罪」下場

▲▼毒品大麻,二級管制毒品大麻,大麻葉,大麻煙,大麻示意圖。（圖／記者吳銘峯攝）

▲國內近年盼大麻合法化的聲浪漸增。（資料圖／記者吳銘峯攝）

記者崔子柔／綜合報導

泰國去年6月大麻全面合法化，成為亞洲第一個能合法使用大麻的國家，國人離大麻的距離變得更近，不少網紅、YouTuber到當地拍攝購買、吸食影片，在年輕族群中成為一種趨勢。檢察官指出，在泰國吸食大麻屬於境外犯罪，台灣的司法單位無法處罰。

自從泰國大麻合法化、疫情趨緩解封後，泰國是國人選擇的熱門旅遊地點之一，一年多來在社群軟體、YouTube影片可見，許多網紅拍攝大麻體驗主題，從購買到捲菸、吸食等過程都呈現出，也有許多有關大麻料理的嘗鮮影片。

根據《聯合報》報導，一名毒品專責主任檢察官表示，在荷蘭、泰國等大麻合法地區購買、吸食大麻，都屬於境外犯罪，但犯罪地法律不罰，刑法第五條也規定境外施用與持有毒品不適用刑法追訴，因此台灣司法單位不能對此懲處。

▲空姐爆電視台高層辦郵輪淫亂派對。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲網上關於大麻的相關影片暴增，激起年輕族群好奇心。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

有些YouTuber針對吸食大麻後的身體反應進行解說，形容有「HIGH、爽」的感覺，讓不少觀眾尤其是年輕族群躍躍欲試。台灣成癮學會理事李俊宏醫師指出，民眾常對大麻有是天然植物、不傷身的誤解，但長期接觸大麻，會有智能下降狀況，像是記憶力、空間感、智能靈活度等缺損。

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