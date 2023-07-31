民眾黨官網英文標語惹議　他轟：會使台灣淪為國際笑話

▲民眾黨總統參選人柯文哲演唱會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨英文官網被發現寫著「Vote White Vote Right」，對不熟悉台灣政治的西方人士眼中，有著「投給白人，投給右派」之意，引來各界討論並不適當，而民進黨台北市議員趙怡翔也批評，民眾黨真的會使台灣淪為國際笑話，呼籲盡快修正。面對爭議，民眾黨31日10點將召開記者會說明。

一名在台的外國記者發現民眾黨官網英文標語並不適當，在推特上表示，「民眾黨意外地與美國白人至上主義都用了同一句口號。就這個情況來說，我明白為什麼對於民眾黨來說，這是可以理解的，因為台灣政黨通常用顏色（藍色、綠色）來代表。但對於美國人來說，這仍然是...（The Taiwan People’s Party accidentally shares a slogan with an American white supremacist political party. In this case for the TPP I get it because Taiwanese political parties are referred to by colors (blue, green) but for Americans this is still...）」。

趙怡翔說，一個上世紀種族歧視的政治口號，竟然淪為民眾黨21世紀的選舉標語。未來國際觀眾看到民眾黨，大概會聯想到白人主義、種族歧視，以及極右思維，難道這就是民眾黨的國際觀？