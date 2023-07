民眾黨官網英文標語惹議　他轟：會使台灣淪為國際笑話

▲民眾黨總統參選人柯文哲演唱會後受訪。(圖/記者林敬旻攝)

記者皮心瑀/台北報導

民眾黨英文官網被發現寫著「Vote White Vote Right」,對不熟悉台灣政治的西方人士眼中,有著「投給白人,投給右派」之意,引來各界討論並不適當,而民進黨台北市議員趙怡翔也批評,民眾黨真的會使台灣淪為國際笑話,呼籲盡快修正。面對爭議,民眾黨31日10點將召開記者會說明。

一名在台的外國記者發現民眾黨官網英文標語並不適當,在推特上表示,「民眾黨意外地與美國白人至上主義都用了同一句口號。就這個情況來說,我明白為什麼對於民眾黨來說,這是可以理解的,因為台灣政黨通常用顏色(藍色、綠色)來代表。但對於美國人來說,這仍然是...(The Taiwan People’s Party accidentally shares a slogan with an American white supremacist political party. In this case for the TPP I get it because Taiwanese political parties are referred to by colors (blue, green) but for Americans this is still...)」。

趙怡翔說,一個上世紀種族歧視的政治口號,竟然淪為民眾黨21世紀的選舉標語。未來國際觀眾看到民眾黨,大概會聯想到白人主義、種族歧視,以及極右思維,難道這就是民眾黨的國際觀?