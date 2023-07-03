《魔戒：咕嚕》評價炸裂僅2.3分　Daedalic關閉開發部門：其他新遊戲不做了

▲《魔戒：咕嚕》關閉遊戲開發部門。（圖／翻攝自 Reddit）

記者樓菀玲／綜合報導

《魔戒：咕嚕》遊戲開發商 Daedalic Entertainment 近日宣布將關閉其開發部門，並專注於遊戲發行事業，外界猜測原因在於前陣子上市的《魔戒：咕嚕》評價不佳所導致，Metacritic 媒體評分僅拿到 39 分，而玩家分數則是只有 2.3 分。

據了解，《魔戒：咕嚕》的慘烈評價讓 Daedalic Entertainment 出面公開道歉，對遊戲表現未能達到玩家的期望一事表達歉意，引用部分玩家評家所示，對於部分沒有閱讀過原著的玩家來說，這款遊戲的初期體驗還算不錯，但隨著遊戲進行，其遊戲設計的瑕疵逐漸浮現。

目前最新進度，Daedalic Entertainment 表示已決定關閉開發部門，接下來將會專注於遊戲發行業務，預計在今年的會計年度當中，計畫推出八款遊戲，雖然 Daedalic Entertainment 沒有明確點出會關閉開發部門的具體原因，外界推測很有可能是因為《魔戒：咕嚕》負面評價有關，目前相關團隊正在努力針對該遊戲進行修復，並表示原本已經啟動的與《魔戒》相關的遊戲開發計畫已經取消。