嘉義永慶高中會考1／3學生達第一志願標準　榜首翁少宸作文6級分

▲會考榜首翁少宸（圖右）不僅考出5A9+的好成績，作文也得到滿級分，翁成績優異，也積極參與各項活動和競賽 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

112年國中會考成績揭曉，嘉義縣永慶高中國中部會考成績超級亮眼，達5A以上的學生共有7人，其中以陳顗任5A10+和翁少宸5A9+表現最為突出，而翁少宸的作文更拿到6級分的滿級分。郭春松校長表示，永慶高中今年全校達1A以上的學生55人，占全體考生的34%，平均每3人就有一人達第一志願錄取標準。

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永慶高中今年會考成績亮眼，5A以上的學生有7人，分別是陳顗任、翁少宸、柯博鈞、蘇品豪、張耿豪、戴宏叡、林家鋒，其中陳顗任5A10+和翁少宸5A9+表現最為突出，而各科成績中，國文、英文、數學三科達A以上的人數都有近2成之多，表現優異。今年的作文首度結合圖表且不須訂題，題型新穎讓很多考生措手不及而慘遭滑鐵盧，而在全國作文拿滿級分人數創新低的同時，永慶高中作文拿到滿級分的有2人，分別是翁少宸、賴正嚴，全校作文達5級分以上的也有32人，平均每5人有1人的作文達5級分以上水準。

本次會考榜首翁少宸同學，不僅考出5A9+的好成績，作文也得到滿級分。翁生不但在校成績優異，也積極參與各項活動和競賽，譬如多次代表學校參加全國音樂比賽和國語文競賽，也都取得相當好的成績。翁生善於觀察、思考，甚至會對問題提出反思，譬如他在今年會考的作文裡寫道：電影，承載人心中的重量，為人心之投射，交映人長存的心之所向。但即使和主角神遊於電影中，依然無法為生命鐫刻痕跡，與其藉由電影窺看世界，不如躬身探尋萬物的足跡。他期盼尤其在3C、網路讓人沉迷的時代，唯有規劃好自己的時間，實地走訪自然，親臨旖旎風光，才能感受生命的真實。

郭春松校長表示，今年７位5A的學生分散在國三各班，每班幾乎都有5A的孩子，而全校達1A以上的學生有55人，占全體考生的34%，表示每3人就有一人達第一志願錄取標準。他強調，永慶高中自創校以來堅持常態編班，秉持因材施教、適性揚才的辦學理念，面對每一個學生和家長都一視同仁，學校老師用心教導每一個孩子，今日各班才能同享成功的果實。據校內初步調查，多數學生表示想要直升高中部，而7位5A的學生，已有5位選擇直升，這證明永慶高中辦學績效優良，全體教師同仁多年來的用心與耕耘，得到了家長與學生的認可。

因應政府2030雙語政策，今年永慶高中也將成立「雙語實驗班」，除了要厚植學生多元化及生活化的雙語課程，提升學生聽、說、讀、寫的英語能力外，也將營造沉浸式雙語學習環境，培養學生在雙語環境下的學習能力，以有效銜接高等教育之全英學習環境。郭校長說，永慶高中以打造一所「融雙語‧用雙科·接國際」的幸福學校為目標，就讀永慶高中的入學管道多元，除普通班、雙語實驗班之外，還有AI科技特色班和體育班。歡迎學子選擇永慶，成就未來夢想！