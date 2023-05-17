賴清德的「造浪者」是他！　英扁大將入陣

▲描述基層政治幕僚的台劇《人選之人—造浪者》（右圖）熱播，賴清德也與黨工模仿劇中造型拍照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

兼任民進黨主席的副總統賴清德近日社群戰開跑， Youtube頻道也在本月開通。與歷經三次總統選戰洗禮的蔡英文不同，賴清德的社群起步在黨內並不算早，他的Instagram也是在2019年才開通，不過隨著賴正式被黨內提名參加2024總統大選，綠營各路文宣社群的「造浪者」開始慢慢為他集結。

▲描述基層政治幕僚的台劇《人選之人—造浪者》（右圖）熱播，賴清德也與黨工模仿劇中造型拍照。

本刊掌握，賴競選辦公室幹事長潘孟安近日曾邀黨內社群媒體、文宣操盤好手開會，除了黨秘書長許立明、黨副秘書長黃建嘉，與會者從扁政府時代的文膽馬永成及羅文嘉，到英二次競選總統時期的多名文宣社群幕僚都到場獻策。

此外，賴在Youtube頻道推出的第一系列影片「看見，賴清德」，則是由綠營資深文膽、前文化總會祕書長林錦昌率團隊操刀。還有一名多次協助蔡英文大選的一線文宣幹部，也即將投入賴清德競選團隊，主控文宣社群。

▲林錦昌（圖）是民進黨資深文膽，曾協助扁、英2人競選的文稿與發言。

一名綠營資深文宣幕僚表示，從2012蔡英文首次競選總統，到2020年大選，文宣操作的TA（Target Audience，目標受眾）分眾，已進化得非常細緻，依性別、族群、年齡、地域切成很多塊；候選人要凸顯個人特質，需從不同主題著手，例如接觸年輕家長社團，討論青年育兒、接觸性別團體，討論平權議題等。

有蔡英文成功的社群經驗在前，賴清德自然屢被拿來比較，不過，一名黨內文宣操盤手表示，每個政治人物特色不同，社群操作更不能只複製過去成功模式，小英當年競選連任時在社群媒體上打響的「辣台妹」人設，也是經過不斷嘗試才建立品牌。他說，賴清德的總統文宣戰剛起跑，未來還有很大的成長空間。

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