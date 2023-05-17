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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜出戰／30年探長生涯「做事擺第一」　警界跨政界成人生轉捩點

記者崔至雲／台北報導

在台灣總統民選歷史上，還沒有一個政黨提名的總統參選人是警探出身，新北市長侯友宜是第一位，這個空前紀錄，也讓人不得不回過頭來檢視其成長背景，對其一生行事作風的影響。侯友宜曾分享過父親說的一句話，「少說話、多做事」，所以相較其他政治人物，侯友宜深信為政不在多言，而他經常掛在嘴邊的「好好做代誌」，似是一句稀鬆平常的口號，但有多少人在被民眾賦予權力後，真正好好做事情了呢？而這正是侯友宜競逐大位想找回的政治初心。

1980年起，侯友宜在北市警察局刑事警察大隊，歷任分隊長、偵查員、組長等職務，進而在1995年做到北市刑大大隊長，2001年擔任刑事局副局長，2003年到桃園縣政府任警察局局長，後來出任刑事局局長，2006年1月，獲總統陳水扁與行政院院長蘇貞昌拔擢，以不到50歲的年齡升任警政署署長，「侯探長」名義不逕而走。2008年，馬英九執政，侯友宜轉任中央警察大學校長，之後在2010年時被新任新北市長的朱立倫延攬出任副市長，當時朱立倫打出侯友宜這張牌時，確實讓外界驚豔，而從侯Sir變成侯副，離開警界跨入政界，這一步竟也成了侯友宜人生重要的轉捩點。

踏入政界前，侯友宜已經服務警界長達30年時間，這當中最讓全國民眾印象深刻的便是，26年前在白曉燕案發生後，陳進興挾持南非大使館武官卓懋祺一家，侯時任北市刑大大隊長，隻身進入南非武官官邸，抱著女嬰走出來，最終陳進興棄械投降，讓侯友宜戴上手銬。這是台灣治安史上令人驚心動魄的一幕，但也奠定侯友宜英雄形象。

身為第一線員警，侯友宜是在槍林彈雨下衝鋒陷陣，稍一不慎，自己或是團隊的生命便受威脅，所以警察最重團隊紀律，長期跑侯友宜的記者都深切感受到，侯團隊口風之緊，記者想問新聞都很難找到破口，事實上，這正是他過去刑警辦案的基本原則，團隊必須嚴守各項紀律，辦案需要謀定而後動，不能隨意漏出任何訊息，以免喪失破案先機。

另外長期警察的訓練，讓侯友宜養成不介入政治的中立性格，所以他出道以來，不偏藍、不倚綠，雖然他是國民黨黨員，但陳水扁選上台北市長後，侯便出任北市刑大大隊長，可見當年陳水扁也欣賞他的能力。當警察時維持中立，轉入政界後，侯友宜不願讓政治凌駕於市民利益之上，所以他與國民黨保持一定距離，甚少出席黨務活動，不願施政受黨意干擾，而強調要以民意為依歸，但也正因為如此，基層對侯很有意見，尤其侯友宜一再強調自己與黑金勢不兩立，所以跟傳統國民黨地方派系若即若離。

2021年年底進行四大公投投票，結果國民黨的公投主張全軍皆墨，侯友宜在投票前，發表一封「尊重人民自由意志」的千字文，成了藍軍支持者怨氣的出口，侯被形容為最大戰犯，深藍對他不諒解，但是從另一個角度來看，侯友宜不隨黨意逐流，某種程度也是站穩了中間的立場，雖然這讓他與國民黨關係變得緊張，但何嘗不也是為自己累積政治資本？

父親的身教也讓侯友宜體認到扮演好自己角色的重要。侯友宜說，職位不重要，重要的是定位，所以每次外界問他是不是要選總統，他的回答總是千篇一律，「我現在是新北市長」。對侯而言，「不在其位，不謀其政」，換言之，在什麼位置上做什麼事，做新北市長，他要謀新北市民的最大福利，如今成了國民黨總統參選人，就要讓全台灣人民都能安居樂業。

侯友宜秉持「少說話、多做事」的父訓，讓外界認為他不擅言詞，綠營更批評侯友宜面對外界的回覆都是不斷重複同樣的字眼，但藍營人士透露，私下的侯友宜，其實是妙語如珠，對於不同的議題也有不同的看法，只是侯認為，他的職位與身分，不應該隨外界起舞，因為認真做事才是最重要的。

面對台海險峻、詭譎難測的國際局勢，國家執政者不能是信口開河，說話不經大腦，此刻中華民國的領導人正需要的，就是穩健、冷靜的特質。這些正是侯友宜擁有的政治性格，加上他的兩岸論述核心就是「三安三平」，社會公平、國家和平、兩岸太平，人民安心、社會安定、國家安全，或許能避免台灣在台海區域間成為麻煩製造者，甚至引起戰火燒身。

台灣經歷三次政黨輪替，每一次總統大選中，主要政黨的候選人，都有不同特質，但他們唯一相同的都是口若懸河，很能長篇大論，不過侯友宜跟他們不同，他沒有豐富的詞彙，講話也沒有華麗的辭藻可鋪陳，謹言是他的特色，他不會噴政治口水，他只想好好做事，但如此的性格絕對會讓早已吃慣重鹹的台灣民眾很不習慣，所以面對這樣的總統侯選人，是不是可以讓人民再思考，在這風雲多變的國際與兩岸情勢中，台灣究竟需要怎樣的領導者？

▲侯友宜新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

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