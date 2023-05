俄軍戰機、直升機「連續墜毀」俄烏邊境　空中化作一團火球

▲俄軍Mi-8運輸直升機墜毀於布良斯克州(Bryansk)。(圖/翻攝自@Gerashchenko_en)



記者林彥臣/綜合報導

俄軍的Mi-8運輸直升機、SU-34戰機13日連續墜毀在與烏克蘭接壤的布良斯克州(Bryansk),Mi-8直升機在墜毀前空中就早已化作一團火球,SU-34戰機則是在墜毀前冒出黑煙。不過烏克蘭方面目前尚未針對2起墜毀事件做出回應。

Russian Telegram channels report that a second helicopter could have crashed near Starodub, Bryansk region.



