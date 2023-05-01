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大林煉油廠驚傳「員工喝高粱上班」！議員揭誇張漏洞　中油回應了

▲中油大林煉油廠第三重油脱硫工廠高溫區上月27日晚間突然起火燃燒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲中油大林煉油廠第三重油脱硫工廠高溫區去年10月27日晚間突然起火燃燒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

中油大林煉油廠日前發生氣爆火災，經第三公正單位檢核鑑定後，直指原因為「設備意外」。不過，國民黨高雄市議員陳麗娜爆料，中油內部存在嚴重人事管理問題，不但有員工在操作工廠時飲酒，甚至有工會幹部把高粱酒帶進工廠聚眾飲酒，認為相關單位除了檢查硬體設備，人員操作管理也是重點。對此，中油也做出回應了。

陳麗娜1日在政質詢時揭露爆料者提供照片，表示中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場（RDS3）有員工在上班時飲酒作樂，甚至還是工會幹部把高粱酒帶進工廠，並放在私人置物櫃躲避勞動檢查，直到有人看不下去爆料，此事才被揭發，可見中油內部存在嚴重人事管理問題。

▲高雄市議員陳麗娜爆料，有中油員工上班群聚飲酒。（圖／翻攝自YouTube／翻攝自高雄市議會）

▲高雄市議員陳麗娜爆料，有中油員工上班群聚飲酒。（圖／翻攝自YouTube／翻攝自高雄市議會）

陳麗娜強調，酒醉操作比酒醉駕駛更危險，勞工局以往只是著重機械設備檢查，但對機械設備又不夠專業，許多硬體問題無法查到，如今若連人為因素也查不到，那勞檢就失去意義，呼籲市府勞檢不能只檢查硬體設備，人員操作管理更是重點。

高雄市勞工局長周登春答詢指出，建築工地、工廠不可以喝酒，高風險製程的工廠更不應該，工作場所出現不應該出現的東西，就是內部管理有問題，目前勞動檢查有2個重點，一是找出不安全的機械設備，另外一個就是不安全行為，未來除了機械設備，勞工局會針對內部管理的部分加強檢查，尤其是國營單位。

根據《中央社》報導，中油回應，中油廠區內、控制室等都禁止飲酒，休息室也不能帶酒進入，目前初步了解照片拍攝的時間為2020年4月，並非在重油工場、控制室，此事將進一步徹查，若查證屬實，將嚴懲涉入人員。

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