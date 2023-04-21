165專線「1日3千通」　2022年「假確診釣魚簡訊」詐騙電話量創新高

記者陳詩璧、謝婷婷／台北報導

內政部警政署為了加強預防詐欺犯罪，在2004年成立「165防詐諮詢專線」至今20年，在眾多詐騙事件中扮演關鍵角色，實際了解它的結構，整組成員50人，分三班輪流接全台詐騙諮詢電話。165第一線人員發現，早上詐騙型態大多是「假檢警」或「猜猜我是誰」，受害對象大多是長者；傍晚開始，型態轉成「解除分期付款」和「假名人投資詐騙」，成員們印象最深刻的案件是2022年假衛福部確診釣魚簡訊，當時一天電話量就高達2到3千通，還有民眾打不進來！

《東森新媒體ETtoday》製作「台灣詐騙調查報告書」專題報導，4月17日這周針對國內大量個資遭盜用而衍生的詐騙手法進行剖析，破解這款詐騙型態的眉角，團隊進到165防詐諮詢專線，了解作業方式和第一線所要面對的所有狀況。

「他要妳加入LINE，還要匯錢到指定帳戶，小姐，這是詐騙哦」，165防詐諮詢專線辦公室裡，類似的對話聲此起彼落，每一通電話員警得在最短時間判斷民眾是否被詐騙、正在轉帳等詐騙狀況，或是銀行通報有民眾要匯大筆款項給從未謀面的男（女）朋友或久未聯絡的親戚，電話這頭的警員得趕緊聯絡民眾所在地附近的派出所，請求支援前往協助，這是165專線辦公室裡的日常。

▲165反詐騙諮詢專線小隊長劉俊昇提到，曾一天接到200多通電話。（圖／記者謝婷婷攝）

165反詐騙諮詢專線全隊一共50人，要接來自全台各地的諮詢電話，他們分早、中、晚輪班，平均一天的電話量是1200通到1500通之間，每個人每天平均100多通，小隊長劉俊昇提到，電話量高峰時，光他一人就要接到200多通，回想過去溝通最久的是一名地方媽媽的假中獎詐騙案件，當事人不相信自己被騙，堅持歹徒說法是對的，當事人子女看不下去，打到165求救，地方媽媽仍繼續匯錢，一連匯了30幾筆，金額超過千萬，一直到1個多小時後，地方媽媽終於崩潰相信自己被騙了。

劉俊昇表示，類似案件件數相當多，還有歹徒發現被害民眾沒錢，會鼓吹利用民間借貸的方式取得金錢，甚至連車子、房子都貸掉的經驗都有。刑事局預防科偵查員張佳勳以近期的案件來分析，上午的詐騙大多假檢警和猜猜我是誰的手法為主，對象多數是長者；傍晚和晚上的詐騙手法多以解除分期付款和假名人飆股投資為主。

因應諮詢來電量，165把人力集中在中午過後，2022年假衛福部確診釣魚簡訊，當時讓165電話量激增，從一天最多1500通到一天最多3千通，這個數量大到得請求其他組支援，其他組員警加班協助，還是有許多民眾打不進來。





▲台灣詐騙調查報告書整理出2000年至今的詐騙手法。（圖／記者陳詩璧製）

小隊長劉俊昇回想165防詐諮詢專線在2004年成立時，詐騙手法多以假中獎為主，民眾會收到傳單通知或是簡訊，告知民眾得獎了，需要匯部份手續費才能領獎，不少受害者把錢匯過去卻沒拿到錢，受騙上當。2006年開始詐騙集團假裝是警方或是檢察官，打電話給民眾通知要傳喚、製作筆錄或到超商接受傳票公文等方式詐騙。接著還有「猜猜我是誰」到近期的假名人飆股群組投資詐騙等等。

劉俊昇提到目前詐騙手法最多的模式，以解除分期為最大宗，高峰期集中在銀行下班後，到晚上八點。歹徒會利用篡改的門號，假冒銀行電話號碼打電話給民眾，告知日前網路購物刷卡設定錯誤，要求民眾去ATM解除。張佳勳說，「解除分期付款，金流移轉的非常快速，民眾ATM只要按完，錢就出去了」，這時候民眾想確定自己匯款的正確性，也有部份意識到被詐騙，趕緊打電話到165專線希望把錢擋下來。

張佳勳分析假投資詐騙，詐騙集團會在民眾投資過程，給予獲利，過往金額大約落在2、3千元，但近年有案例發現，獲利達一百萬以上，但這個詐騙其實不是真的獲利，經過調查，大多是其他被害人的「投資金」，也是被害款項。再分析案件被害者從接到電話一直到有意識被騙，這段時間平均1到2個月，往往錢被車手領走或是轉成虛擬貨幣，能全數拿回來的機率很低。

▲刑事局預防科偵查員張佳勳提到，民眾有意識到自己被詐騙時，會趕緊打165專線希望員警協助。（圖／記者謝婷婷攝）

165在打詐的環節中是扮演「阻絕詐騙」角色，但要把詐騙阻擋下來，最有效的方式是把源頭關掉鎖緊，張佳勳舉例，2022年8月假衛福部確診釣魚簡訊，當時讓165專線被打爆，單日通話量上衝3000通，為了阻擋，刑事局開始宣導民眾關iMessage，成效反映在9月，一個月時間因釣魚簡訊打來諮詢的通話量降了9成。由此可見，源頭阻詐的重要性，當警方在相關詐騙案時，社群平台常以跨國公司為由，需要總公司處理，等到警方申請到資料，嫌犯早已刪帳號或是換資料，查案因此出現斷點，抓不到人。

▲2022年假衛福部釣魚簡訊造成165通話量激增，當時警方趕緊宣導民眾關iMessage，讓釣魚簡訊來諮詢一個月內降了九成。（圖／記者陳詩璧製）

金管會在3月9日先與數位部、NCC、Google和Meta（Facebook）等開會，當時成立通報窗口，Google和Meta當時承諾會在8到24小時內就會下架，不過4月10日到17日之間，金管會提報95件詐騙廣告，僅4成受理，其中Meta「相對有效率」的下架39件，Google被通知7件詐騙「一件都沒下架」。



4月13日行政院通過「個資法」、「洗錢防制法」和「證券投資信託及顧問法」三個修正草案。張佳勳說「任何的新措施都要觀察一段時間才能知道成效，更希望真正能從源頭管理，減少民眾被騙的風險，更能減少警力不足的問題。當然如果實名制對於警方追查容易鎖定目標，查調上更容易，無須再費時關聯其他可疑人士資料，但是如果有人冒用他人資料，容易讓警方誤判或需查調更多資料追查真正的犯嫌。對此平台的實名機制，有無技術可以辨識有偽冒？」從實務面來看，有更多的規畫有助於第一線作業。