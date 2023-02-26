評價兩極！漫威新作首週票房稱霸全球　第二周下滑

記者邱晟軒／綜合報導

作為漫威電影宇宙（MCU）第五階段的先鋒作品《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），目前正於全球熱映，然而，根據外電消息指出，其次周末票房表現卻意外暴跌近82%，有望創下漫威作品最大的跌幅紀錄。

據票房分析網站Box Office Mojo的數據顯示，由保羅路德主演的《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》在第二周的星期五僅獲得約830萬美元票房，相較首周的4630萬美元下跌了82%；網站同時預測，電影預計在本周末獲得大約3000萬美元的票房，比首周的1.06億美元開片票房下跌了72%，如此巨大的票房跌幅，無疑是對漫威電影宇宙一次重大的打擊和警訊。

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▲蟻人3影評人評價踢鐵板！（圖／翻攝自Rotten Tomatoes）

針對這個票房結果，或許從權威影評人評價能夠略見端倪，該片目前在知名影評網站爛番茄的新鮮度已降至48%，這意味著《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》與《永恆族》（爛番茄新鮮度為47%）幾乎並列慘淪 MCU 中評價最低的作品。

然而，儘管《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》在影評界慘遭滑鐵盧，但本片仍獲得不少觀眾的掌聲。影評人 Daniel Howat 直言「《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》絕對是漫威最怪的作品，但這是好事！影片做了很多瘋狂的嘗試」；另外，飾演征服者康的強納森梅傑斯的演出也獲得了許多影評、觀眾的高度讚賞。