評價兩極！漫威新作首週票房稱霸全球　第二周下滑

記者邱晟軒/綜合報導

作為漫威電影宇宙(MCU)第五階段的先鋒作品《蟻人與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania),目前正於全球熱映,然而,根據外電消息指出,其次周末票房表現卻意外暴跌近82%,有望創下漫威作品最大的跌幅紀錄。

據票房分析網站Box Office Mojo的數據顯示,由保羅路德主演的《蟻人與黃蜂女:量子狂熱》在第二周的星期五僅獲得約830萬美元票房,相較首周的4630萬美元下跌了82%;網站同時預測,電影預計在本周末獲得大約3000萬美元的票房,比首周的1.06億美元開片票房下跌了72%,如此巨大的票房跌幅,無疑是對漫威電影宇宙一次重大的打擊和警訊。

▲蟻人3影評人評價踢鐵板!(圖/翻攝自Rotten Tomatoes)

針對這個票房結果,或許從權威影評人評價能夠略見端倪,該片目前在知名影評網站爛番茄的新鮮度已降至48%,這意味著《蟻人與黃蜂女:量子狂熱》與《永恆族》(爛番茄新鮮度為47%)幾乎並列慘淪 MCU 中評價最低的作品。

然而,儘管《蟻人與黃蜂女:量子狂熱》在影評界慘遭滑鐵盧,但本片仍獲得不少觀眾的掌聲。影評人 Daniel Howat 直言「《蟻人與黃蜂女:量子狂熱》絕對是漫威最怪的作品,但這是好事!影片做了很多瘋狂的嘗試」;另外,飾演征服者康的強納森梅傑斯的演出也獲得了許多影評、觀眾的高度讚賞。

#AntManAndTheWaspQuantumania tumbles -82% in its second Friday with $8.3M, weekend should be in $30M range which would be disastrous -70%, the MCU’s in big trouble here ???? pic.twitter.com/ExOiDf7r6W