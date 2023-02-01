瑞士男發燒頭痛一周才就醫　從非洲帶瘧疾來台出差「成今年首例」

▲疾管署副署長莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（1）日公布今年首例境外移入瘧疾病例，個案是50多歲瑞士籍男性，曾去西非象牙海岸共和國，後來在今年1月9日來台出差，當天開始陸續出現發燒、頭痛等症狀，一直到17日才就醫，一開始還以為是新冠，後來再次到急診收治住院被懷疑瘧疾，採血檢驗確診。

疾病管制署今(1)日公布，國內新增1例境外移入瘧疾病例，為50多歲瑞士籍男性，去(2022)年12月下旬至今(2023)年1月上旬曾至西非象牙海岸共和國，但未服用瘧疾預防用藥。

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莊人祥說明，個案1月9日入境台灣，當天就有頭痛症狀，隔天開始發燒，一直到17日才就醫，後來在19日再次就醫到急診收治病房，被懷疑可能是瘧疾，20日採血檢驗發現疑似瘧原蟲，確診感染惡性瘧 (又稱熱帶瘧)，為今年首例瘧疾境外移入病例，個案經治療已出院，衛生單位將持續追蹤個案健康狀況及檢驗報告。

依疾管署監測資料顯示，近5年(2019-2023年)累計14例確診，均為境外移入病例，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以熱帶瘧為主，其次為間日瘧。

莊人祥表示，新冠疫情這三年來，前往非洲或自非洲入境者減少，每年國內僅零星2例個案，今年則從1月就確認一例，至於疫情前2019年則通報7例。

疾管署說明，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧 (又稱熱帶瘧)、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧(又稱熱帶瘧)最常見。

大多數人感染後，症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請盡量穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，並住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。