傳染力更強！新變種「雙頭犬」CH.1.1　羅一鈞：國內有檢測到11例

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近期美國疾病控制與預防中心（CDC）發現，被澳洲病毒專家哈尼（Mike Honey）以希臘神話命名為「雙頭犬」（Orthrus）的CH.1.1病毒正在悄悄崛起。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內有監測到11例的CH.1.1，但並沒有發現重症情形。

根據美國俄亥俄州立大學上周發布的最新論文顯示，CH.1.1的傳播率自去年11月以來就在全球範圍內急劇上升，目前更已佔全球每日檢測樣本的10%左右。專家指出，與其他的新冠變種一樣，CH.1.1可能比原始新冠病毒更具傳染力和免疫逃脫能力，並有機會帶來更嚴重的感染症狀。

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羅一鈞說明，CH.1.1屬於BA.2.75的一種，不過目前驗到的BA.2.75絕大部份不是屬於CH.1.1，是屬於另一個BN.1，比較像是日韓的變異株，而CH.1.1在澳紐去年11、12月有引起流行，目前國內有監測到11例CH.1.1，但都是輕症，除了4例本土外，有7例是境外移入，分別是日本和韓國各2例，紐西蘭、泰國、新加坡各1例，並沒有發現有重症情形。

針對傳染力，羅一鈞坦言，特徵有些免疫逃脫、重複感染情形，不過就致病例或是住院率，目前資料很有限，且澳紐流行看來沒有明確增加住院重症率，會持續監測和蒐集資料看後續威脅，目前國內也沒有引起流行，有零星檢出而已。