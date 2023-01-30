　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傳染力更強！新變種「雙頭犬」CH.1.1　羅一鈞：國內有檢測到11例

▲▼11/3中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近期美國疾病控制與預防中心（CDC）發現，被澳洲病毒專家哈尼（Mike Honey）以希臘神話命名為「雙頭犬」（Orthrus）的CH.1.1病毒正在悄悄崛起。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內有監測到11例的CH.1.1，但並沒有發現重症情形。

根據美國俄亥俄州立大學上周發布的最新論文顯示，CH.1.1的傳播率自去年11月以來就在全球範圍內急劇上升，目前更已佔全球每日檢測樣本的10%左右。專家指出，與其他的新冠變種一樣，CH.1.1可能比原始新冠病毒更具傳染力和免疫逃脫能力，並有機會帶來更嚴重的感染症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞說明，CH.1.1屬於BA.2.75的一種，不過目前驗到的BA.2.75絕大部份不是屬於CH.1.1，是屬於另一個BN.1，比較像是日韓的變異株，而CH.1.1在澳紐去年11、12月有引起流行，目前國內有監測到11例CH.1.1，但都是輕症，除了4例本土外，有7例是境外移入，分別是日本和韓國各2例，紐西蘭、泰國、新加坡各1例，並沒有發現有重症情形。

針對傳染力，羅一鈞坦言，特徵有些免疫逃脫、重複感染情形，不過就致病例或是住院率，目前資料很有限，且澳紐流行看來沒有明確增加住院重症率，會持續監測和蒐集資料看後續威脅，目前國內也沒有引起流行，有零星檢出而已。

ET快訊
《紅白》除夕收視奪冠！　最高點落在他
快訊／抓到了！台中駕駛撞倒騎士：內側不能騎　下場超悲劇
真人《魷魚遊戲》更狂！2參賽者忍不了「偷偷做愛」　直接淘汰
快訊／陳建仁「完整內閣名單」出爐
快訊／本周公布！室內口罩將鬆綁　確診5+n擬改
傳染力更強！新變種「雙頭犬」CH.1.1　國內檢測到11例
快訊／最新一輪快篩實名制　每人最多買6份
今入夜「驟降14度」！　18縣市亮低溫燈號

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拜天公必備供品是「它」！　古早味零嘴一圖全解析

室內戴口罩鬆綁本周公布！　防疫政策調整5大重點曝：確診者5+n擬改

防疫立功！傳周志浩、莊人祥要升官了　王必勝：明新內閣上任後討論

除了求發財金、錢母　網推10大招財小物助開運

傳染力更強！新變種「雙頭犬」CH.1.1　羅一鈞：國內有檢測到11例

同事分家產「2500萬+1間房」！她問「能退休嗎」　網羨慕：爽爽過

快訊／最新一輪快篩實名制２／１起上路　每人最多買6份

春節後疫情波動！指揮中心：長照機構公費快篩「延長到2／28」

本土BA.2.75佔比過半！羅一鈞：已取代BA.5成主流病毒株

今入夜「驟降14度」　18縣市亮低溫燈號！元宵節降雨熱區出爐

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

拜天公必備供品是「它」！　古早味零嘴一圖全解析

室內戴口罩鬆綁本周公布！　防疫政策調整5大重點曝：確診者5+n擬改

防疫立功！傳周志浩、莊人祥要升官了　王必勝：明新內閣上任後討論

除了求發財金、錢母　網推10大招財小物助開運

傳染力更強！新變種「雙頭犬」CH.1.1　羅一鈞：國內有檢測到11例

同事分家產「2500萬+1間房」！她問「能退休嗎」　網羨慕：爽爽過

快訊／最新一輪快篩實名制２／１起上路　每人最多買6份

春節後疫情波動！指揮中心：長照機構公費快篩「延長到2／28」

本土BA.2.75佔比過半！羅一鈞：已取代BA.5成主流病毒株

今入夜「驟降14度」　18縣市亮低溫燈號！元宵節降雨熱區出爐

無端挨槍「眼球掉出來」　髮型設計師悲憤輕生亡！凶嫌下場曝

詹姆斯還在氣！轉發被犯規影片標記他　坦圖尷尬回了

藍轟陳建仁中研院借調為留後路　陳宗彥：過去10年不論哪任總統都有

全民領6千可望提前？　陳建仁2月1日拜會立院黨團

賓士停車格「1原因慘被拖吊」　他傻眼：第一次看到！網吵翻了

從小到大沒聽過「西區」！老台北人一片diss：假台北人才知道

南消七大隊新春團拜　祈安迎兔新氣象！

橘貓太黏人遭退養！心理受創「憂鬱趴收容所」　20萬網友心疼

高虹安戴兔耳髮箍拜年！兩周內安排首次縣市整合溝通平台會議

《紅白》除夕收視奪冠！　最高點落在「他唱跳」百萬人搶看

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

生活熱門新聞

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

2024年「春節恐有11天」！全場悲哭：要補班3天

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

爽放10天春假　眾人見2月「補班2天」QQ了

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

好市多牛排大降價　他嗨喊：比豬肉便宜

一開工就賺翻！「3生肖、3星座」運勢登頂

大年初九「拜天公」　專家提醒8禁忌

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

最美脫北女孩「全身都變了」！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

2024年「春節恐有11天」！全場悲哭：要補班3天

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

電梯大樓住幾樓最優？

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面