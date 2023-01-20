聯新醫療集團推區域聯防「搶黃金時間」　讓急性腦中風病人重生

▲聯新國際醫院院長許詩典（中）等人力推「雁行專案」，確保腦中風病人重生機會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部健保署北區業務組自2018年起推動「雁行專案」，位於桃園市聯新國際醫院擔任雁首角色，領航合作院所落實分級醫療與雙向轉診，提供民眾更有效率及高品質照護模式。聯新國際醫院院長許詩典指出，去年北區業務組成立12個急重症聯防合作團隊，聯新醫院是唯一「急性腦中風」急重症聯防合作主責醫院，配合分級醫療政策，透過資源整合方式確保病人緊急處置及轉診效率，與醫療團隊共同守護桃竹苗地區急性腦中風病人照護。

聯新國際醫院日前曾召開「中風治療快醫通‧區域聯防全國行」記者會，由神經醫學中心副主任陳右緯助理副院長說明該院推動「急性腦中風」區域聯防現況與成效，最主要用意就是讓腦中風病人有重生機會。

許詩典表示，「時間」是救治急性阻塞性腦中風的關鍵，愈早恢復血管暢通，就能減少腦部損害，聯新醫院「神經醫學中心」致力建構「全方位中風中心」，自2015年成立迄今，歷經專業人員訓練、醫療設備籌建、就醫流程優化與資訊平台建立等多元面向努力，已與25家聯盟醫院建立合作關係、成立綠色通道，共同實踐「遠距會診、安全轉送、快速通關、區域聯防」的目標，共同守護桃竹苗區域，降低中風對民眾的危害程度。

▲聯新國際醫院院長許詩典說明「雁行專案」最主要目的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

許詩典還指出，聯新醫院還獲得台灣腦中風學會「急性缺血性腦中風機械取栓訓練中心」和中華民國神經放射線醫學會「急性缺血性腦中風動脈取栓訓練醫院」的雙重認證，是全方位動脈取栓訓練醫院。在腦中風醫療上相當重視「時效」，聯新醫院不斷提升軟、硬體設備與精進醫護人員技術能力，在神經醫學中心整合下，跨專科團隊共同照護腦中風病患。

陳右緯說，目前一共有5位具備取栓資格醫師與相關專業醫療團隊，提供全天候24小時、全年無休的腦血管治療服務。腦中風治療就是與時間賽跑，任何時段、每一個環節都必須要關注、必須要無縫接軌，在專業人才與精良設備之外，如何縮短病患就醫流程與時間是積極努力的標的。在區域聯防的架構下，聯新與合作醫療院所間，設置單一專屬快速通道平台及專屬社群群組，進行雙向即時病況與照護資訊的溝通與討論，俾利於病患到院前完成手術準備，大幅縮短開始手術治療的時間。此外，透過電子轉診平台，不論是上轉或下轉，對於患者所有醫療照護資訊都能完整傳輸，使醫療照護不間斷，儘管疫情嚴峻，2022年迄今，符合健保規範完成顱內動脈取栓與靜脈血栓溶解治療病例數，已達81例。

▲聯新國際醫院神經醫學中心副主任陳右緯助理副院長說明推動「急性腦中風」區域聯防之現況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

舉例，新竹縣一名83歲女性患者，本身有輕微失智，日前某日傍晚於日照中心下課準備返家時，突然發生全身無力及意識不清，經緊急送往地區醫院急診就醫，院方檢查後疑為腦幹梗塞，研判合於顱內動脈血栓移除治療對象，醫師隨即循雁行專案急重症聯防合作機制，與聯新國際醫院神經醫學中心值班醫師直接跨院諮商，由聯新國際醫院進行緊急評估。該地區醫院即透過電子轉診平台傳送病人相關病歷資料，並進行轉送流程，聯新醫院同步啟動腦中風醫療團隊（含：急診醫師、神經科醫師、機械取栓認證醫師、麻醉科醫師、醫事放射師、放射護理師等相關人員）及整備血管微創治療室。

病人抵達聯新國際醫院立即實施腦部核磁共振檢查，確立為基底動脈阻塞，於夜間緊急實施取栓手術。病人從抵達醫院、檢查確立診斷到開始手術時間僅耗費93分鐘，取栓時間也僅42分鐘，取栓治療總體耗時135分鐘，透過跨院際緊密合作，患者雖為跨縣市轉送，仍於發病6小時內成功將堵塞基底動脈打通，病人次日肢體無力狀況獲得完全改善，成功維繫病人寶貴性命與腦部功能，出院後亦下轉回地區醫院繼續追蹤治療，完成雙向轉診合作機制，治療迄今仍維持正常神經功能及生活品質。