　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

聯新醫療集團推區域聯防「搶黃金時間」　讓急性腦中風病人重生

▲聯新國際醫院院長許詩典（中）等人力推「雁行專案」，確保腦中風病人重生機會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲聯新國際醫院院長許詩典（中）等人力推「雁行專案」，確保腦中風病人重生機會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部健保署北區業務組自2018年起推動「雁行專案」，位於桃園市聯新國際醫院擔任雁首角色，領航合作院所落實分級醫療與雙向轉診，提供民眾更有效率及高品質照護模式。聯新國際醫院院長許詩典指出，去年北區業務組成立12個急重症聯防合作團隊，聯新醫院是唯一「急性腦中風」急重症聯防合作主責醫院，配合分級醫療政策，透過資源整合方式確保病人緊急處置及轉診效率，與醫療團隊共同守護桃竹苗地區急性腦中風病人照護。

聯新國際醫院日前曾召開「中風治療快醫通‧區域聯防全國行」記者會，由神經醫學中心副主任陳右緯助理副院長說明該院推動「急性腦中風」區域聯防現況與成效，最主要用意就是讓腦中風病人有重生機會。

許詩典表示，「時間」是救治急性阻塞性腦中風的關鍵，愈早恢復血管暢通，就能減少腦部損害，聯新醫院「神經醫學中心」致力建構「全方位中風中心」，自2015年成立迄今，歷經專業人員訓練、醫療設備籌建、就醫流程優化與資訊平台建立等多元面向努力，已與25家聯盟醫院建立合作關係、成立綠色通道，共同實踐「遠距會診、安全轉送、快速通關、區域聯防」的目標，共同守護桃竹苗區域，降低中風對民眾的危害程度。

▲聯新國際醫院院長許詩典說明「雁行專案」最主要目的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲聯新國際醫院院長許詩典說明「雁行專案」最主要目的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

許詩典還指出，聯新醫院還獲得台灣腦中風學會「急性缺血性腦中風機械取栓訓練中心」和中華民國神經放射線醫學會「急性缺血性腦中風動脈取栓訓練醫院」的雙重認證，是全方位動脈取栓訓練醫院。在腦中風醫療上相當重視「時效」，聯新醫院不斷提升軟、硬體設備與精進醫護人員技術能力，在神經醫學中心整合下，跨專科團隊共同照護腦中風病患。

陳右緯說，目前一共有5位具備取栓資格醫師與相關專業醫療團隊，提供全天候24小時、全年無休的腦血管治療服務。腦中風治療就是與時間賽跑，任何時段、每一個環節都必須要關注、必須要無縫接軌，在專業人才與精良設備之外，如何縮短病患就醫流程與時間是積極努力的標的。在區域聯防的架構下，聯新與合作醫療院所間，設置單一專屬快速通道平台及專屬社群群組，進行雙向即時病況與照護資訊的溝通與討論，俾利於病患到院前完成手術準備，大幅縮短開始手術治療的時間。此外，透過電子轉診平台，不論是上轉或下轉，對於患者所有醫療照護資訊都能完整傳輸，使醫療照護不間斷，儘管疫情嚴峻，2022年迄今，符合健保規範完成顱內動脈取栓與靜脈血栓溶解治療病例數，已達81例。

▲聯新國際醫院神經醫學中心副主任陳右緯助理副院長說明推動「急性腦中風」區域聯防之現況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲聯新國際醫院神經醫學中心副主任陳右緯助理副院長說明推動「急性腦中風」區域聯防之現況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

舉例，新竹縣一名83歲女性患者，本身有輕微失智，日前某日傍晚於日照中心下課準備返家時，突然發生全身無力及意識不清，經緊急送往地區醫院急診就醫，院方檢查後疑為腦幹梗塞，研判合於顱內動脈血栓移除治療對象，醫師隨即循雁行專案急重症聯防合作機制，與聯新國際醫院神經醫學中心值班醫師直接跨院諮商，由聯新國際醫院進行緊急評估。該地區醫院即透過電子轉診平台傳送病人相關病歷資料，並進行轉送流程，聯新醫院同步啟動腦中風醫療團隊（含：急診醫師、神經科醫師、機械取栓認證醫師、麻醉科醫師、醫事放射師、放射護理師等相關人員）及整備血管微創治療室。

病人抵達聯新國際醫院立即實施腦部核磁共振檢查，確立為基底動脈阻塞，於夜間緊急實施取栓手術。病人從抵達醫院、檢查確立診斷到開始手術時間僅耗費93分鐘，取栓時間也僅42分鐘，取栓治療總體耗時135分鐘，透過跨院際緊密合作，患者雖為跨縣市轉送，仍於發病6小時內成功將堵塞基底動脈打通，病人次日肢體無力狀況獲得完全改善，成功維繫病人寶貴性命與腦部功能，出院後亦下轉回地區醫院繼續追蹤治療，完成雙向轉診合作機制，治療迄今仍維持正常神經功能及生活品質。

ET快訊
水泥車違規左轉「重機情侶」慘死！她崩潰哭吼：還我兒子
辣模怒控400萬粉YouTuber　「亂摸我奶跟下面」！
婆婆超寵她！星結婚11年「從沒準備過年節飯」
桃園給大紅包！「一條件」可領15萬
快訊／蔡英文拜早年！　小年夜喊話了
寒流強襲急凍　「剩4℃」時間曝
快訊／想賺錢讓妻小好過年　新北男家中自製大批炸藥+槍枝
跟弟弟鬧翻「要包紅包給侄子嗎？」　過來人曝1原因搖頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

推動分級醫療「診所接手照護」　聯新醫院整合資源...病患免奔波

聯新醫療集團推區域聯防「搶黃金時間」　讓急性腦中風病人重生

加強金融機構巡邏守望　北港警為治安把關

新北賀歲片出爐！侯友宜率市府團隊拜年　巧妙結合市政成績

翁章梁年節慰勤消防弟兄　體驗拋繩槍發放紅包

饒慶鈴小年夜陪伴安置機構兒童溫馨圍爐過新年

熱心鐵警協助離家追星姊弟　申請川資救助順利返家

年前送暖！南投街友喜獲年禮義剪　縣府加碼入住旅館防寒流猝死

財神爺助陣　陳亭妃、陳怡珍快閃菜市場拜年

嶄新風貌迎新春　關嶺百年老街、碧雲寺公園改造完成

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

愛貓逛展哈氣找嘸原因 拿「假貓」牠秒暴怒出拳

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

心臟衝擊！過年就靠Disney+　歐巴、懸疑、經典片想看就看

推動分級醫療「診所接手照護」　聯新醫院整合資源...病患免奔波

聯新醫療集團推區域聯防「搶黃金時間」　讓急性腦中風病人重生

加強金融機構巡邏守望　北港警為治安把關

新北賀歲片出爐！侯友宜率市府團隊拜年　巧妙結合市政成績

翁章梁年節慰勤消防弟兄　體驗拋繩槍發放紅包

饒慶鈴小年夜陪伴安置機構兒童溫馨圍爐過新年

熱心鐵警協助離家追星姊弟　申請川資救助順利返家

年前送暖！南投街友喜獲年禮義剪　縣府加碼入住旅館防寒流猝死

財神爺助陣　陳亭妃、陳怡珍快閃菜市場拜年

嶄新風貌迎新春　關嶺百年老街、碧雲寺公園改造完成

推動分級醫療「診所接手照護」　聯新醫院整合資源...病患免奔波

男遇假投資堅匯400萬　警霸氣喊「為保護你，告我無妨」

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」！拒絕還被硬來：等著吃官司

小學生拿下金鐘獎！5個台灣新生代「演技超強童星」　5歲就打敗大人

最帥隊長！李政厚帶領英雄　年薪2701萬破紀錄

婆婆超寵她！星結婚11年「從沒準備過年節飯」：下輩子也要嫁哈哈

小年夜國道4路段爆車潮！除夕避「5地雷路段」下午再出發

蔡英文來拜早年了！小年夜影片喊話「執政團隊全力以赴」

愛牠就不要餵牠！太管處呼籲勿餵食獼猴　「與猴共好新4不」

聯新醫療集團推區域聯防「搶黃金時間」　讓急性腦中風病人重生

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

地方熱門新聞

台中阿伯神手4年做出「隱藏版小人國」

南警通警察大隊卸任、新任大隊長交接布達

雲林小年夜至初八垃圾清運時間懶人包

職業大賭場藏民宅

熱心鐵警協助離家追星姊弟返家

身障父子住破屋　無門窗沒熱水

雲林醫療安心年　春節各院所服務時間看這裡

關嶺百年老街、碧雲寺公園改造完成

她溜出醫院搭車回家卻迷途　警帶返所安撫

啟動傳愛平台　蘇清泉加碼捐款送愛心

陳亭妃、陳怡珍快閃菜市場拜年

南投街友喜獲年禮義剪　入住旅館防寒流猝死

基隆慰問獨居長者　副市長邱佩琳送禮

文化路夜市出現10元廁所　當地人2原因點頭

更多熱門

相關新聞

網傳腦中風「紙沾綠油精插鼻孔」急救！醫駁斥：無根據

網傳腦中風「紙沾綠油精插鼻孔」急救！醫駁斥：無根據

除了心肌梗塞急救方式在網路出現各種謠言，連「腦中風」也謠傳「無根據」的搶救方式。根據事實查核機構「MyGoPen麥擱騙」收到的訊息，有網路影片指出，腦中風「拿細條紙沾綠油精插進鼻孔刺激患者打噴嚏」可急救，但求證中醫及西醫，皆認為此方式毫無根據，應盡速打電話叫救護車送醫，以免耽誤救治。

醫揭運動「7危險訊號」：眼前發黑恐腦中風前兆

醫揭運動「7危險訊號」：眼前發黑恐腦中風前兆

入冬首2波冷氣團來襲！醫示警7種人小心

入冬首2波冷氣團來襲！醫示警7種人小心

梗塞中風搶救　4.5小時內打通血管是關鍵　

梗塞中風搶救　4.5小時內打通血管是關鍵　

女醫師搭公車多瞄乘客一眼　竟救了她一命

女醫師搭公車多瞄乘客一眼　竟救了她一命

關鍵字：

聯新醫療集團雁行專案許詩典腦中風區域聯防

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

買2本2000元刮刮樂實測　「這序號」每次買都中獎

今天16：19進入大寒！　「1物品」不能留

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

即／國1南下岡山段事故！多部轎車追撞

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

他擁26cm巨鵰女伴凍未條！改拍AV賺翻

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

即／台中外送員闖平交道疑自摔　卡鐵道慘遭撞死

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面