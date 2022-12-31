領錢了！「這地區」51萬人最高爽拿現金1萬元　只剩1／3可補領

▲高雄市估51萬人可拿到敬老禮金。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許展溢／高雄報導

領錢了！高雄市今年9月20日起發放「重陽敬老禮金」，最高可拿到10000元，最少也有1000元，預估至少有51萬名長輩可拿到，若之前未領到的市民，原本今（31日）是補領的最後一天，但今為假日，社會局提醒，最後一天將延長至1月3日。

高雄重陽敬老禮金今年預估有51萬位長輩可領到，發放金額達6.2億，其中，65至79歲（原住民55歲以上）每人致贈1000元、80至89歲每人1500元、90至99歲每人5000元，100歲以上人瑞每人更可領到10000元。

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發放對象資格為民國46年12月31日（含）前出生，原住民為民國56年12月31日（含）前出生，並且於今年6月30日以前即設籍高雄市，9月4日（重陽節30日前）以前戶籍未曾遷出的長輩。

高雄市政府社會局說明，還沒領到的長輩，要記得11月1日至12月31日可受理補領，由於今是最後一天又是假日，因此延長到1月3日，記得到時要趕快向社會局老人福利科（高雄市苓雅區四維三路2號9樓）補領，補領時請攜帶長輩個人身分證及私章（若為代領，請代領人亦須帶身分證、印章），若未領取將視同放棄。