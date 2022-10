徐巧芯狂酸陳時中「How are you going」講錯　慘被打臉

記者崔子柔/綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前發文指出,陳時中YouTube頻道10日發布的「國際事務局」影片中,用「How are you going?」向外國朋友打招呼,讓她笑翻「可以幫我神翻譯一下嗎」,結果反遭網友酸是「自曝其短」。

徐巧芯在臉書發文質疑陳時中英文講錯,「不能只有我看到XD 第一句問好就問人家 How are you “going” ,有人可以幫我神翻譯一下嗎」,「說要成立國際事務局的候選人,除了開場念稿講英文,互動時講出來的英文只有:Hi、Hello、Everyone、Nice to see you、thank you、Vote me?煩餒,笑到肚子好痛」。

▲徐巧芯發文酸陳時中。(圖/翻攝自facebook)



網友則留言表示,「聽說妳不懂 How are you going 這句一般到不行的問候語,我就馬上來看笑話了」、「大型巧芯翻車現場,太好笑了」、「連這都不懂還敢出來批評,我真是大開眼界」、「自曝其短滿可憐的,不懂還沾沾自喜」、「英文爛還這麼大聲說別人英文爛」。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也對此發文指出,「How are you going = How are you doing = How are you = 你好嗎」,但現在美國真的比較少人在用「How are you going」,算是老牌的紐澳英文用法,「How are you doing」是比較隨意但常用的說法,「How are you」則是最基本的使用句。

▲葉耀元發文。(圖/翻攝自facebook)



葉耀元表示,另外像「How’s it going」或是「What’s up」都算比較隨便的使用方式,建議只用在比較熟的朋友身上,「不懂沒關係,但麻煩下評論的時候至少Google一下,以免貽笑大方。」