媳婦偷吃她整鍋豬腳！婆婆氣喊：不老實　力挺兒子離婚…結果出爐

▲新竹人妻吃光婆婆滷的豬腳，當丈夫訴請離婚時，婆婆因此出面力挺兒子。（示意圖／取自免費圖庫Flickr／kyoko）

記者陳韻如／新竹報導

一名悍妻經常與丈夫吵架，且每吵必動粗，丈夫只好去報警，她也因此離家出走。兩人分居將近一年的期間，不管丈夫怎麼找她，她均不願出面，也不願簽字離婚，丈夫無奈之下向法院訴請離婚。對此，男方媽媽也出面作證，稱媳婦會擅自拿家裡的錢，還吃光她滷的整鍋豬腳，力挺兒子與媳婦離婚，法官認定兩人婚姻已無法持續，判准離婚。

人夫提告主張，他與妻子2021年3月結婚，婚後同住在新竹的祖厝，與他的父母同住，而因兩人吵架，妻子就對他動粗，他跑到警局報案後，就發現妻子已離家出走，兩人自此分居，儘管他曾多次尋找妻子，並要求簽字離婚，但妻子卻避不見面，不願出來面對，讓他痛苦不堪，因此向法院提出離婚訴訟。庭審時，人妻並未出庭，也未提出任何書狀聲明。

對此，男方媽媽也出面證稱，兒子夫妻兩人婚姻問題很多，她不知道為何媳婦要動手打兒子，而她本身是做生意的，但媳婦卻常常擅自拿她做生意的錢，等到她發現時，媳婦就已經從外購物回來；不僅如此，她燉了豬腳，但媳婦竟在三更半夜把整鍋吃光，她認為兒子與媳婦的婚姻無法再繼續，力挺兒子與媳婦離婚。

法官審理後認為，夫妻兩人已分居多時，且毫無互動、形同陌路，也沒有任何改善跡象，認定兩人感情已然淡漠，且女方恣意離家未歸，是婚姻破裂的主教原因，因此判准離婚。全案可上訴。