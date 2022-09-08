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新北62企業、10企業女傑獲獎　侯友宜盼展產業量能、國際實力

▲▼ 「2022新北企業精典獎暨女傑獎」頒獎典禮。（圖／新北市經發局提供）

▲「2022新北企業精典獎暨女傑獎」頒獎典禮。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市政府今(8)日舉辦「2022新北企業精典獎暨女傑獎」頒獎典禮。新北市長侯友宜表示，新北市擁有各類型產業聚落，公司、工廠與商業家數合計超過30萬家，市府推出多種產業輔導措施，期待未來能發展出更多產業量能及國際實力。而東森集團等5家企業也獲該屆「精典非凡企業」。

首屆新北企業精典獎暨女傑獎以「勇於創新(Innovative)」、「展望國際(International)」、「穩健永續(Sustainable)」、「深耕新北(Dedicate to New Taipei)」四大面向，歷經半年的徵件評選，最終選出62家企業及10位傑出女性主管。

侯友宜表示，新北市擁有各類型產業聚落，公司、工廠與商業家數合計超過30萬家，市府推出「招商一條龍」服務、「中小企業輔導團」等多元產業輔導措施，除吸引許多外商進駐新北外，也有許多獲《天下》、《商周》、《數位時代》認證的百大臺灣優質企業，持續在新北生根發展、投資設廠。

▲▼ 「2022新北企業精典獎暨女傑獎」頒獎典禮。（圖／新北市經發局提供）

侯友宜說，為表揚新北在地企業永續經營的理念，發掘企業不畏疫情勇於創新的精神，因此特別辦理「新北企業精典獎」及「新北企業女傑獎」，透過表揚新北多元企業領航產業發展，展現更多產業量能及國際實力。

侯友宜強調，近來受疫情衝擊，百工百業大受影響，市府推出許多紓困措施，以減輕企業負擔。感謝工業會、商業會以及各廠商協進會，與市府齊心推動公共事務，作為市府與產業間的溝通橋樑，讓業務推展更加順利。因此特別頒發「服務貢獻獎」肯定各公會對新北產業的服務貢獻，期許未來繼續發揮與產業間的溝通協調功能，帶領各業邁向新局、再創高峰。

▲▼ 「2022新北企業精典獎暨女傑獎」頒獎典禮。（圖／新北市經發局提供）

經發局說明，本屆「新北企業精典獎」分為「新創績優」、「創新研發」、「多元服務」、「投資貢獻」、「能源典範」及「世代傳承」等六大類組，共有百件參賽單位角逐獎項，由25位產官學界委員評選出共18家企業，另外在委員的支持下，從中選出南亞科技、光寶科技、正隆、東森得意購及群光電子等5家企業作為「精典非凡企業」。為感謝新北企業的熱情參與，加開「優質潛力企業獎」與「潛力企業獎」，以鼓勵企業持續精進，提升企業永續韌性，帶動正面影響力。

此外，「新北企業女傑獎」報名熱絡，最終選出凱裕商旅總經理杜蕙玲、南亞科技工業工程處處長王心萍等10位傑出女性，以此激勵更多女性朋友追求自我實踐，並鼓勵在地企業重視女力為公司帶來的貢獻，提供更多就業與升遷機會。

經發局補充，近年受疫情影響，得獎企業仍能保持穩定營運，足以作為企業標竿學習典範。今年以「新北改變 經濟實現」為主軸，透過「市民第1、互惠雙贏、多元創新」的經濟123進行各項政策。盼本次活動促進產業間互相交流學習，獲獎企業與個人不斷創新突破，帶動新北經濟邁向下個里程碑。


 

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