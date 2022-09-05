快訊／Novavax開放「12-17歲」接種！　追加劑間隔縮短為3個月

▲Novavax疫苗。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，會中除討論莫德納次世代雙價疫苗外，專家另建議開放12至17歲族群接種Novavax疫苗，包含第一劑、第二劑與追加劑（第三劑），基礎劑與追加劑均開放混打，兩劑間隔約4周，追加劑間隔則縮短為3個月以上。

過去Novavax僅供成年人接種，指揮中心因應變異株及近期疫情可能上升之影響，建議調整追加劑(包含現行單價及次世代雙價疫苗)接種間隔為與上一劑間隔為至少3個月以上。

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指揮中心發言人莊人祥表示，青少年追加劑過去需間隔5個月以上，今日專家會議決議調整為3個月以上。

另外，指揮中心將提供Novavax COVID-19疫苗予12至17歲青少年接種2劑基礎劑，2劑間隔至少4週以上，建議以同製程疫苗完成基礎劑接種；亦可提供作為12至17歲青少年追加劑接種使用(可與基礎劑不同廠牌)。

指揮中心提醒，有關莫德納次世代雙價疫苗、追加劑接種間隔調整，以及12至17歲青少年Novavax COVID-19疫苗接種作業實施時間，將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。

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