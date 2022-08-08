劇迷必看！《月老》道具獨家曝光　5年熱門文學改編劇特展開跑

▲電影《月老》等文學改編劇特展，多件藏品獨家首次曝光。（圖／臺灣文學館）

記者林育綾／台北報導

近年臺灣無論是戲劇或電影，都有許多文學改編的傑出作品！臺灣文學基地推出「浪花臺流：文學改編影視特展」介紹近5年的文學改編影視化作品，展場有多件藏品獨家首次曝光，包含《村裡來了個暴走女外科》分鏡圖、《臺北歌手》美術設計手稿、電影《月老》戲服、多件道具等，喜歡追劇的人不能錯過！

臺灣文學基地指出，無論是小說、散文、報導文學、社群文章，都可能成為IP素材，進軍消費市場。近年戲劇有《天橋上的魔術師》、《俗女養成記》、《斯卡羅》；電影則有故事原型來自Dcard的《我吃了那男孩一整年的早餐》；而《返校》、《做工的人》，在多元媒體及國際間展現特色，凸顯出好故事也能賣出好價錢，締造創作與商業雙贏局面。

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▲「浪花臺流：文學改編影視特展」介紹近5年的文學改編影視化作品。（圖／臺灣文學館）

臺灣文學館館長蘇碩斌表示，就國際趨勢來看，臺灣是低度發展改編國家，奧斯卡得獎片中有55%是改編作品；金馬獎則不到20％。期待在文學遇到瓶頸的時刻，影視改編能帶來轉機。



導演王小棣則說，影視改編往往是戰戰兢兢，全力爭取作家放手改編的立場，在原作「面目全非」的同時，編劇、導演都已吸收了文學作品中深厚的養分。而日前行經展場時，王小棣導演害羞地遮住《誰說媽媽像月亮》劇本手稿，不讓觀眾看見她自認潦草的字跡，也引起眾人大笑。

▲▼臺灣文學基地推出「浪花臺流：文學改編影視特展」介紹近5年的文學改編影視化作品。（圖／臺灣文學館）



浪花臺流：文學改編影視特展

展期｜即日起～2023年1月29日

時間｜週二至週日10:00-18:00（每週一休館、逢國定假日照常開館）

地點｜臺灣文學基地展覽廳

地址｜臺北市濟南路二段27號