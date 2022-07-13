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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

現在人為什麼加入民進黨？　呂秀蓮：因為「容易當選」

▲▼前副總統呂秀蓮出席2022論壇「從馬關條約談兩岸新關係」呂秀蓮受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲前副總統呂秀蓮訪問時直言，現在加入民進黨，因為「很容易當選」。

記者詹宜庭／台北報導

前副總統呂秀蓮12日接受中廣流行網「欸！我說到哪裡了」訪問時表示，過去加入民進黨是為了對抗不公不義，現在加入民進黨是因為「很容易當選」且沒有使命。呂秀蓮認為，在國民黨政府時代，民進黨反對政黨將行政與立法大權通通掌握在手裡，現在民進黨當選也一樣。

呂秀蓮指出，政黨的天職是為選民找出最好的候選人，所以一定要有黨內初選，這樣不僅能守住程序正義，也是對黨員的尊重，但現在台灣各政黨都不再初選，民主已經退步了。她還說「民主不是完美的，但是也不能否定它。真正的民主一定要『防腐』，在野黨就像防腐劑，一定要有監督。千萬不要迷信兩黨政治，至少要有勢均力敵且健全的三個政黨。」

呂秀蓮在節目上補充，台灣長年以來陷入藍綠之爭，只能從兩個爛蘋果選一個比較不爛的，以瑞士的「負面選舉」制度為例，不只可以選擇想要當選，也可以選「不想要當選的」，以避免讓結果陷入極端，台灣可以參考。但較可惜的是，「政黨已經是選舉機器，在媒體幫腔下，『絕對多數』不是很民主，雖然台灣民主比起早年已有所提升，但近期有後退的跡象，因此絕對不要相信台灣『太民主』，要小心維護才是。」

呂秀蓮更提去年的四大公投為例，根據中選會統計，全台灣有1千8百萬人有投票權，其中具有黨籍的只占了所有選民數的6％，94％的人沒有黨派。她提醒大家「不要把政黨想得那麼偉大」，因為國家真正的主人不是黨員，不要受政黨綁架，要相信自己的良心、用良心判斷每一個政見。

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