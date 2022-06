他公審國軍軍車「竟買特斯拉」：預算都花在這了　反被一票網洗臉

▲他酸軍用車是特斯拉「預算都話在這」,公審反遭網友一片洗臉。(圖/翻攝自爆廢公社公開版)

網搜小組/趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張照片,內容一輛特斯拉轎車正在國道上行駛,特殊的是車輛的車牌是「軍B」開頭,原來這輛特斯拉是國軍軍車,讓他忍不住開酸「軍用預算大概都花在這裡了」。

貼文一出立刻引發網友熱議,但多數人不認同原PO看法,「對軍購案來看,這輛真的只是九牛一毛」、「可憐,買國產車被笑低價競標,現在買特斯拉也被酸」、「國軍將校不能坐好車嗎,至少人家對台灣有貢獻啊」、「一顆飛彈都能買多少輛了,你有事嗎」、「行政用車很棒啊,這樣也要酸」。

其實國防部為了遵行行政院「推展經濟能源政策」政策,早在2019年底就公開招標購買電動車,最後決定採購特斯拉Model 3作為行政用車,供勤務運輸等用途使用。

Hey @elonmusk Taiwan military now uses model 3. Note the license plate with the word 軍(military) on it. @tesla @TeslaOwnersTwn pic.twitter.com/jrKoHQLkKg