他公審國軍軍車「竟買特斯拉」：預算都花在這了　反被一票網洗臉

▲他酸軍用車是特斯拉「預算都話在這」，公審反遭網友一片洗臉。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張照片，內容一輛特斯拉轎車正在國道上行駛，特殊的是車輛的車牌是「軍B」開頭，原來這輛特斯拉是國軍軍車，讓他忍不住開酸「軍用預算大概都花在這裡了」。

貼文一出立刻引發網友熱議，但多數人不認同原PO看法，「對軍購案來看，這輛真的只是九牛一毛」、「可憐，買國產車被笑低價競標，現在買特斯拉也被酸」、「國軍將校不能坐好車嗎，至少人家對台灣有貢獻啊」、「一顆飛彈都能買多少輛了，你有事嗎」、「行政用車很棒啊，這樣也要酸」。

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其實國防部為了遵行行政院「推展經濟能源政策」政策，早在2019年底就公開招標購買電動車，最後決定採購特斯拉Model 3作為行政用車，供勤務運輸等用途使用。

Hey @elonmusk Taiwan military now uses model 3. Note the license plate with the word 軍(military) on it. @tesla @TeslaOwnersTwn pic.twitter.com/jrKoHQLkKg — Tesla Owners Taiwan (@TeslaOwnersTwn) February 13, 2020

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